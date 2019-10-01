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Жээнбеков: Государство прилагает все усилия, чтобы улучшать жизнь пожилых

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 октября, поздравил кыргызстанцев с Международным днем пожилых людей. Пресс-служба главы государства распространила текст его поздравления.

- Уважаемые соотечественники! От чистого сердца поздравляю вас с Международным днем пожилых людей! Кыргызы испокон веков с глубоким уважением и особенной заботой относились к пожилым людям. Народные пословицы "У кого есть пожилые - у того есть благополучие", "Надежно берегите советы старших" - тому подтверждение. Мы высоко ценим труд старшего поколения, что они посвятили развитию страны, благополучию народа. Долг нынешнего поколения - обеспечить достойные условия жизни для пожилых граждан. Государство прилагает все усилия, чтобы из года в год улучшать жизнь представителей старшего поколения. Через заботу о пожилых людях определяется эффективность государственной политики и духовный уровень общества. Поэтому перед всеми нами стоят большие задачи по заботе о старших. Мы должны всегда почитать, ценить, уважать пожилых людей и уделять им достойное внимание. С праздником, дорогие представители старшего поколения! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, любви и заботы детей и общества! - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/381977
Теги:
пожилые люди, праздник, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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