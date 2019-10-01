В столице открывается обновленный театр БХУ им. Гульбары Данияровой

4 октября в столице состоится торжественное открытие театра имени Гульбары Данияровой. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского хореографического училища.

- Завершен ремонт театра Бишкекского хореографического училища. Проведена огромная работа и это, конечно же, большое событие для всех балетных Кыргызстана. И по инициативе педагогического совета БХУ и учеников Гульбары Бакировны Министерством культуры, информации и туризма принято решение о присвоении обновленному театру имени Гульбары Бакировны Данияровой, - отметили в училище.

Присвоение театру БХУ имени Гульбары Бакировны Данияровой символично приурочено к ее 95-летию, которое ее родные, ученики, друзья и поклонники отмечали в прошлом году, и Дню работников образования Кыргызстана.

В пресс-службе БХУ напоминают, что Гульбара Даниярова стояла у истоков зарождения кыргызского балета. Обладая блестящим педагогическим талантом и административными навыками, Гульбара Бакировна – первый художественный руководитель хореографического отделения Фрунзенского музыкально-хореографического училища им. М. Куренкеева ездила по городам и аилам в поисках талантливых детей.

Искала и находила, опекала и учила. Это она открывала имена, которые прославили Кыргызстан на весь мир. Она дала путевку в жизнь Чолпонбеку Базарбаеву, Болоту Куттубаеву, Бактыбеку Арунову, Игорю Шаповалову, Бердалы Романкулову, Асымкуль Баетовой, Борису Суслову и многим, многим другим.

Гульбара Бакировна внесла огромный вклад в создание отдельного хореографического училища, в котором были бы объединены все учебные циклы и которое открылось благодаря ее усилиям в 1980 году.

Для справки:

23 декабря первому художественному руководителю хореографического отделения Фрунзенского музыкально-хореографического училища имени М. Куренкеева, ведущему педагогу классического и историко - бытового танца Гульбаре Бакировне Данияровой исполнилось бы 95 лет.

Она выступала на сцене с выдающимися артистами балета. Позднее перешла на преподавание. Более сорока лет она стояла у истоков профессионального балета Кыргызстана и всю свою жизнь посвятила благородному делу воспитания и образования артистов балета.

Гульбара Бакировна Даниярова родилась в 1923 году в селе Каинда Кеминского района. В 1934 году маленькая девочка в числе других одаренных кыргызских детей уехала учиться профессиональному искусству классического танца в прославленное балетное училище имени А. Вагановой в Ленинграде.

В 1939 году она участвовала в I декаде кыргызского искусства в Москве, и вместе с другими юными артистами Киргизии танцевала на лучших сценах союзной столицы. Все эти радостные события перечеркнула Великая Отечественная война.

Вместе с остальными учащимися Гульбара вернулась на родину. Став артисткой молодого кыргызского музыкального театра, Даниярова одновременно с исполнительской деятельностью начала вести педагогическую работу в хореографическом отделении Фрунзенского музыкально-хореографического училища имени М. Куренкеева.

По отзывам коллег, учеников и близких, Гульбара была интеллигентной женщиной, общительной интересным собеседником и добрым, душевным человеком.

Заботясь о будущем кыргызского балета, вместе с педагогами и хореографами Гульбара Бакировна вынашивала идею о создании специализированного хореографического училища, в котором были бы объединены все учебные циклы в единое целое. К сожалению, когда её мечта осуществилась, ей не удалось поработать во вновь созданном учебном заведении по объективным и субъективным причинам.

Сердце Гульбары Бакировны перестало биться в 1991 году, однако в сердцах всех коллег и воспитанников она навсегда осталась доброй, отзывчивой, по-матерински щедрой, человечной и отдавшей всю себя прекрасному искусству – хореографии.