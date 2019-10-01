Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В столице открывается обновленный театр БХУ им. Гульбары Данияровой

56  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

4 октября в столице состоится торжественное открытие театра имени Гульбары Данияровой. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского хореографического училища.

- Завершен ремонт театра Бишкекского хореографического училища. Проведена огромная работа и это, конечно же, большое событие для всех балетных Кыргызстана. И по инициативе педагогического совета БХУ и учеников Гульбары Бакировны Министерством культуры, информации и туризма принято решение о присвоении обновленному театру имени Гульбары Бакировны Данияровой, - отметили в училище.

Присвоение театру БХУ имени Гульбары Бакировны Данияровой символично приурочено к ее 95-летию, которое ее родные, ученики, друзья и поклонники отмечали в прошлом году, и Дню работников образования Кыргызстана.

В пресс-службе БХУ напоминают, что Гульбара Даниярова стояла у истоков зарождения кыргызского балета. Обладая блестящим педагогическим талантом и административными навыками, Гульбара Бакировна – первый художественный руководитель хореографического отделения Фрунзенского музыкально-хореографического училища им. М. Куренкеева ездила по городам и аилам в поисках талантливых детей.

Искала и находила, опекала и учила. Это она открывала имена, которые прославили Кыргызстан на весь мир. Она дала путевку в жизнь Чолпонбеку Базарбаеву, Болоту Куттубаеву, Бактыбеку Арунову, Игорю Шаповалову, Бердалы Романкулову, Асымкуль Баетовой, Борису Суслову и многим, многим другим.

Гульбара Бакировна внесла огромный вклад в создание отдельного хореографического училища, в котором были бы объединены все учебные циклы и которое открылось благодаря ее усилиям в 1980 году.

Для справки:

23 декабря первому художественному руководителю хореографического отделения Фрунзенского музыкально-хореографического училища имени М. Куренкеева, ведущему педагогу классического и историко - бытового танца Гульбаре Бакировне Данияровой исполнилось бы 95 лет.

Она выступала на сцене с выдающимися артистами балета. Позднее перешла на преподавание. Более сорока лет она стояла у истоков профессионального балета Кыргызстана и всю свою жизнь посвятила благородному делу воспитания и образования артистов балета.

Гульбара Бакировна Даниярова родилась в 1923 году в селе Каинда Кеминского района. В 1934 году маленькая девочка в числе других одаренных кыргызских детей уехала учиться профессиональному искусству классического танца в прославленное балетное училище имени А. Вагановой в Ленинграде.

В 1939 году она участвовала в I декаде кыргызского искусства в Москве, и вместе с другими юными артистами Киргизии танцевала на лучших сценах союзной столицы. Все эти радостные события перечеркнула Великая Отечественная война.

Вместе с остальными учащимися Гульбара вернулась на родину. Став артисткой молодого кыргызского музыкального театра, Даниярова одновременно с исполнительской деятельностью начала вести педагогическую работу в хореографическом отделении Фрунзенского музыкально-хореографического училища имени М. Куренкеева.

По отзывам коллег, учеников и близких, Гульбара была интеллигентной женщиной, общительной интересным собеседником и добрым, душевным человеком.

Заботясь о будущем кыргызского балета, вместе с педагогами и хореографами Гульбара Бакировна вынашивала идею о создании специализированного хореографического училища, в котором были бы объединены все учебные циклы в единое целое. К сожалению, когда её мечта осуществилась, ей не удалось поработать во вновь созданном учебном заведении по объективным и субъективным причинам.

Сердце Гульбары Бакировны перестало биться в 1991 году, однако в сердцах всех коллег и воспитанников она навсегда осталась доброй, отзывчивой, по-матерински щедрой, человечной и отдавшей всю себя прекрасному искусству – хореографии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381980
Теги:
балет, Бишкек, культура, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  