Китай поразил военной мощью. В Пекине прошел парад к 70-летию КНР (видео)

Сегодня, 1 октября, в Пекине прошел праздничный военный парад. В этот день в КНР отмечают 70-ю годовщину образования КНР.

Праздничный военный парад начался сегодня утром на главной площади столицы Тяньаньмэнь. В нем приняли участие 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов. Командовал парадом верховный главнокомандующий, председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

Отметим, президент Кыргызстана направил на имя Си Цзиньпина поздравление с юбилеем образования КНР.