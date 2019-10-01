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Китай поразил военной мощью. В Пекине прошел парад к 70-летию КНР (видео)

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 1 октября, в Пекине прошел праздничный военный парад. В этот день в КНР отмечают 70-ю годовщину образования КНР.

Праздничный военный парад начался сегодня утром на главной площади столицы Тяньаньмэнь. В нем приняли участие 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов. Командовал парадом верховный главнокомандующий, председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

Отметим, президент Кыргызстана направил на имя Си Цзиньпина поздравление с юбилеем образования КНР.


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URL: https://www.vb.kg/381981
Теги:
Китай, президент, Си Цзиньпин, самолеты, Сооронбай Жээнбеков
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