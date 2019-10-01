Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Французский экономист Бернар Шаванс рассказал студентам об экономике ЦА

130  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Известный французский экономист Бернар Шаванс выступил перед студентами Technical School of Innovation AUCA Бишкеке.

Как отметили организаторы лекции, доктор наук, автор многочисленных публикаций и заслуженный профессор Университета Париж VII имени Дени Дидро Universite Paris Diderot Бернар Шаванс провел для студентов гостевую лекцию на тему: "Эволюция экономических систем в России, в странах Центральной Азии и в Китае: сравнительный подход на протяжении трех десятилетий".

Бернар Шаванс посвятил свое выступление экономическим процессам и структуре экономики, специфичным для Центральноазиатского региона. Профессор рассказал студентам о взаимосвязи экономик стран Центральной Азии с такими процессами, как изменение международных цен на энергоносители (нефть, газ, уголь), зависимости от экспорта тех или иных продуктов, а также трудовой миграции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381983
Теги:
вуз, студенты, Франция, Центральная Азия, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  