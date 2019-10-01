Французский экономист Бернар Шаванс рассказал студентам об экономике ЦА

Известный французский экономист Бернар Шаванс выступил перед студентами Technical School of Innovation AUCA Бишкеке.

Как отметили организаторы лекции, доктор наук, автор многочисленных публикаций и заслуженный профессор Университета Париж VII имени Дени Дидро Universite Paris Diderot Бернар Шаванс провел для студентов гостевую лекцию на тему: "Эволюция экономических систем в России, в странах Центральной Азии и в Китае: сравнительный подход на протяжении трех десятилетий".

Бернар Шаванс посвятил свое выступление экономическим процессам и структуре экономики, специфичным для Центральноазиатского региона. Профессор рассказал студентам о взаимосвязи экономик стран Центральной Азии с такими процессами, как изменение международных цен на энергоносители (нефть, газ, уголь), зависимости от экспорта тех или иных продуктов, а также трудовой миграции.