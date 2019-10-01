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В России готовятся к перекрестному году с Кыргызстаном

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- Евгений Денисенко
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Комплекс вопросов, связанных к укреплением кыргызско-российского сотрудничества в различных сферах рассмотрен на состоявшейся в Москве встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко.

В связи с тем, что Андрей Руденко, ранее возглавлявший Второй департамент стран СНГ Министерства иностранных дел России, вступил в новую должность совсем недавно, Аликбек Джекшенкулов поздравил его с назначением на высокий пост.

В ходе последующего диалога собеседники подчеркнули высокий уровень политического диалога между обеими странами, успешное развитие торгово-экономического, культурно-гуманитарного и военно-политического сотрудничества, в том числе в рамках таких интеграционных объединений, как ОДКБ и ЕАЭС.

Стороны высказались за необходимость поддержания контактов на всех уровнях, включая сотрудничество по линии ООН и других международных организаций. Речь также шла о продолжении межмидовских консультаций, реализации программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами на ближайшие два года.

Джекшенкулов и Руденко отметили результативность взаимодействия в миграционной сфере, проделанной работе по открытию филиала МГУ в Кыргызстане. И обсудили задачи совместного проведение в 2020-м перекрестного года Кыргызстана и России. Решение об этом, напомним, приняли президенты Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин во время состоявшегося в марте текущего года государственного визита главы РФ в КР.


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URL: https://www.vb.kg/381988
Теги:
визит, Россия, Москва, Кыргызстан, МИД, Аликбек Джекшенкулов
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