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Завершено следствие по делу Батукаева

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- Екатерина Улитина
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Завершено следствие по делу Азиза Батукаева. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным силовиков, в деле имеется 19 подозреваемых, им вручены уведомления. Бусурманкула Табалдива, который покинул страну, уведомили заочно. Он объявлен в международный розыск, в том числе по линии "Интерпола".

"С 14 подозреваемыми подписаны соглашения о сотрудничестве со следствием, без заключения соглашения 5 подозреваемых. 18 подозреваемых ознакомились с материалами уголовного дела и 27 сентября 2019 года материалы уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру для изучения законности принятых решений и передачи по подсудности", - говорится в сообщении МВД.

Отметим, следственная служба МВД расследуется досудебное производство, по факту незаконного освобождения из мест лишения свободы криминального авторитета Азиза Батукаева, по признакам преступления предусмотренного статьей 319 часть 2 (Коррупция) УК Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/381991
Теги:
Генеральная прокуратура, МВД, коррупция, Кыргызстан, уголовное дело, расследование, Азиз Батукаев
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