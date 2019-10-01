Завершено следствие по делу Батукаева

Завершено следствие по делу Азиза Батукаева. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным силовиков, в деле имеется 19 подозреваемых, им вручены уведомления. Бусурманкула Табалдива, который покинул страну, уведомили заочно. Он объявлен в международный розыск, в том числе по линии "Интерпола".

"С 14 подозреваемыми подписаны соглашения о сотрудничестве со следствием, без заключения соглашения 5 подозреваемых. 18 подозреваемых ознакомились с материалами уголовного дела и 27 сентября 2019 года материалы уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру для изучения законности принятых решений и передачи по подсудности", - говорится в сообщении МВД.

Отметим, следственная служба МВД расследуется досудебное производство, по факту незаконного освобождения из мест лишения свободы криминального авторитета Азиза Батукаева, по признакам преступления предусмотренного статьей 319 часть 2 (Коррупция) УК Кыргызской Республики.