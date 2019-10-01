Депутатов предостерегают от поспешного принятия антитабачного закона

"Проект Закона КР "О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака и воздействия табачного дыма", рассматриваемый сейчас депутатами ЖК, наносит сознательный ущерб предпринимателям, которых буквально исключили из процесса обсуждения. Об этом сегодня заявил Исполнительный директор Ассоциации Артур Ташибеков.

По его словам, анализ регулятивного воздействия (АРВ) провели всего лишь 7 человек: общественный советник, консультант депутата, представители Минздрава и Фонда защиты здоровья.

- Мы с этим не согласны и требуем, следуя букве закона, привлечь в рабочую группу АРВ бизнес-ассоциации для тщательной правовой, экономической и антикоррупционной экспертизы. Правительство КР в своем заключении к законопроекту указало, что методика АРВ нарушена, а плановые цифры по снижению уровня курения и заболеваний, с ним связанных, как и варианты регулирования "забыли" указать. Этому законопроекту нужна ревизия неэффективных, коррупциогенных мер. А они в нем точно есть, например предложение пополнить рынок легальных табачных продуктов насваем, который передает кишечные инфекции и вирусный гепатит из-за экскрементов животных в его составе, - сказал Ташибеков.

В числе других сомнительных для государственного бюджета и населения мер по борьбе с табаком, продолжил он, законопроектом предложено ввести провалившуюся ранее алкогольную "100 метровку" на продажу табака, то есть убрать сигареты с витрин под прилавок и повсеместно закрыть "курилки". А также ввести новый налог для курящих - 1 тыйын с каждой сигареты для финансирования антитабачных кампаний.

- Бизнес-ассоциации в составе рабочей группы АРВ помогут выявить противоречия с действующими законами и сгладить возможный негатив, до, а не после введения закона. Нам не нужен не продуманный закон с коррупционными рисками, который подготовлен однобоко, без учёта мнения всех заинтересованных сторон. Только законный процесс АРВ сделает закон исполнимым на практике, - добавил эксперт.

Отметим, проекты нормативно-правовых актов, направленные на регулирование предпринимательской деятельности, подлежат анализу регулятивного воздействия в соответствии с методикой, утвержденной Правительством" согласно Закону КР от 20.07.2009г. №241 "О нормативно-правовых актах КР".