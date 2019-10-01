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Часть Бишкека 3 октября останется без воды. Список районов на отключение

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- Екатерина Улитина
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В связи с одновременным проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Северный" и городских водопроводных сетях, 3 октября будет прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченный улицами Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Бельской, рекой Ала-Арча, в том числе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В муниципалитете уточнили, что воды не будет с 9 утра до 19 часов вечера.

Социальные, коммерческие и административные объекты, где не будет воды

•             Школа №18, №33, №35;

•             Детский сад №12;

•             Посольство Пакистана в КР;

•             КП "Бишкектеплоэнерго" по ул. Васильева, бул. М. Гвардии 175, ул. Урицкого 40;

•             Чуйское объединение а/в (западный автовокзал);

•             Главный штаб Национальной Гвардии;

•             ОсОО "Электросила";

•             Городская противотуберкулезная больница;

•             Военный комиссариат Первомайского района;

•             Институт биотехнологии

•             ЧП "Сафонова" (химзавод);

•             Автобаза ПЭУ "БВК"

•             МТУ №№ 20, 14, 13, жилые массивы: "Красный строитель", "Ак-Тилек", "Колмо", "Алтын-Бешик", "Салам – Алик", турбаза, швейный и столярный цехи (бывшая территория ОсОО "Хисар").

Школы и детские сады, где будет прекращена подача питьевой воды, в этот день работать не будут. Все медицинские центры и родильные дома будут принимать горожан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды. 

Напомним, что сегодня, с 9 утра до 17 часов вечера в связи с одновременным проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Тоголок Молдо" и городских водопроводных сетях прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченный улицами Логвиненко, Фрунзе, пр. Манаса и линией железной дороги. 

Подача воды будет возобновлена согласно графику.

ПЭУ "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.

Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp "Бишкекводоканала" 0770 838458


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URL: https://www.vb.kg/382000
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