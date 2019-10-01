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Южная Корея отремонтировала дома кыргызстанцев (фото)

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- Виктория Гунгер
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Всю прошлую неделю волонтеры из Южной Кореи помогали малоимущим этническим корейцам-кыргызстанцам ремонтировать свои дома и квартиры. Наша республика оказалась второй в списке после российского Уссурийска, в котором представители самой крупной провинции Кенгидо развернули свою благотворительную деятельность для одиноких стариков.

Как отметил VB.KG вице-губернатора провинции Lee Hwa Young, нынешняя акция приурочена к 100-летию независимости Южной Кореи. Юбилейную дату государство отметило 1 марта нынешнего года.

- Мероприятие проводится в Кыргызстане и других государствах СНГ, где проживают этнические корейцы впервые. Однако мы хотим сделать ее на постоянной основе. Также в планах помогать нашим соотечественникам не только по ремонту, но и проработать медицинское и культурное направление. Последнее необходимо, чтобы живущие в других государствах корейцы не забывали свои традиции, язык и корни. Что касается нынешней волонтерской акции, то в ее рамках было отобрано несколько пилотных семей из числа наиболее нуждающихся. Им была оказана помощь по ремонту домов, - пояснил вице-губернатор Кенгидо.

В доме бишкекчанки, 81-летней Раисы Ли, южно-корейские волонтеры установили на выделенные их государством деньги, пластиковые окна, привели в порядок прихожую, покрасили и побелили.

- Очень благодарна соотечественникам за такую помощь. Муж болеет, а я одна столь крупные затраты не потянула – ни финансово, ни физически. А так дома будет тепло и уютно,- поблагодарила соотечественников Раиса Ли.

В эту акцию отремонтировано пять домов - три частных и две квартиры. Однако представители южно-корейской провинции планирует продолжить помогать своим соотечественникам и на следующий год.


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URL: https://www.vb.kg/382002
Теги:
волонтерство, Южная Корея, соотечественники, Кыргызстан, Помощь
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