Кыргызстан вместе со странами СНГ упразднит советские ГОСТы

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) СНГ, членом которого является и Кыргызстан, намерен пересмотреть или упразднить почти 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщили в Департаменте экономического сотрудничества Исполкома СНГ.

"Если раньше стандарты закрепляли минимальные требования безопасности продукции и услуг, то в условиях возрастающей конкуренции фокус сместился на повышение качества. В этой связи и с учетом процессов цифровизации экономики государств – участников СНГ назрел вопрос о пересмотре, актуализации, а в случае необходимости, и отмены устаревших требований, которые не отвечают современным реалиям. Речь идет о ГОСТах, принятых до 1991 года", - отметил начальник отдела научно-технического сотрудничества и инноваций этого департамента Тимур Мансуров.

В настоящее время, по его словам, в фонде МГС насчитывается более 26 тысяч документов по межгосударственной стандартизации, около 10 тысяч из которых приняты до 1991 года, а 16 тысяч разработаны МГС после 1991-го. Изменения могут коснуться и документов, принятых в 1990-е годы. Как подчеркнул Мансуров, процесс предстоящих изменений должен быть взвешенным и проходить с привлечением широкого круга заинтересованных лиц: бизнеса, промышленности, госорганов, органов СНГ и Евразийского экономического союза.

"Важно отметить, что Международная организация по стандартизации (ISO) признает МГС в качестве региональной организации по стандартизации. МГС активно сотрудничает с Международной организацией по стандартизации, Международной электротехнической комиссией, Европейской экономической комиссией ООН, Европейским комитетом по стандартизации, Американским обществом по испытаниям и материалам и другими организациями", - отметил Мансуров.

Вместе с тем, из 16 тысяч ГОСТов, принятых за период деятельности МГС, более 50 процентов уже гармонизированы с международными и европейскими стандартами. Ревизия ГОСТов, действующих на пространстве СНГ, входит в стратегию экономического развития организации на период до 2020 года.

МГС был создан в марте 1992 года и является региональной организацией по стандартизации и нормативной документации в странах СНГ. Во взаимодействии с Исполнительным комитетом Содружества осуществляет координацию, вырабатывает и принимает решения по проведению согласованной политики в области гармонизации технических регламентов, стандартизации, метрологии и оценки (подтверждения) соответствия. В Совет входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.