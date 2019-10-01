Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстан вместе со странами СНГ упразднит советские ГОСТы

29  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) СНГ, членом которого является и Кыргызстан, намерен пересмотреть или упразднить почти 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщили в Департаменте экономического сотрудничества Исполкома СНГ.

"Если раньше стандарты закрепляли минимальные требования безопасности продукции и услуг, то в условиях возрастающей конкуренции фокус сместился на повышение качества. В этой связи и с учетом процессов цифровизации экономики государств – участников СНГ назрел вопрос о пересмотре, актуализации, а в случае необходимости, и отмены устаревших требований, которые не отвечают современным реалиям. Речь идет о ГОСТах, принятых до 1991 года", - отметил начальник отдела научно-технического сотрудничества и инноваций этого департамента Тимур Мансуров.

В настоящее время, по его словам, в фонде МГС насчитывается более 26 тысяч документов по межгосударственной стандартизации, около 10 тысяч из которых приняты до 1991 года, а 16 тысяч разработаны МГС после 1991-го. Изменения могут коснуться и документов, принятых в 1990-е годы. Как подчеркнул Мансуров, процесс предстоящих изменений должен быть взвешенным и проходить с привлечением широкого круга заинтересованных лиц: бизнеса, промышленности, госорганов, органов СНГ и Евразийского экономического союза.

"Важно отметить, что Международная организация по стандартизации (ISO) признает МГС в качестве региональной организации по стандартизации. МГС активно сотрудничает с Международной организацией по стандартизации, Международной электротехнической комиссией, Европейской экономической комиссией ООН, Европейским комитетом по стандартизации, Американским обществом по испытаниям и материалам и другими организациями", - отметил Мансуров.

Вместе с тем, из 16 тысяч ГОСТов, принятых за период деятельности МГС, более 50 процентов уже гармонизированы с международными и европейскими стандартами. Ревизия ГОСТов, действующих на пространстве СНГ, входит в стратегию экономического развития организации на период до 2020 года.

МГС был создан в марте 1992 года и является региональной организацией по стандартизации и нормативной документации в странах СНГ. Во взаимодействии с Исполнительным комитетом Содружества осуществляет координацию, вырабатывает и принимает решения по проведению согласованной политики в области гармонизации технических регламентов, стандартизации, метрологии и оценки (подтверждения) соответствия. В Совет входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382006
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  