В нескольких городах РФ могут появиться кыргызские культурные центры

К числу приоритетов в посольстве Кыргызстана в России относят содействие адаптации в ней соотечественников и одновременно сохранение их культурной самобытности здесь. Решению таких задач, по замыслу, поспособствовала бы и деятельность кыргызских культурных центров. В недалеком будущем они могут появиться в столице РФ и еще в нескольких ее регионах.

О таких инициативах сообщил на форуме кыргызской диаспоры в Москве посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов. Он напомнил, что в случае с Москвой подобная идея озвучивалась и ранее, затрагивалась и на встрече президентов Сооронбая Жээнбекова и Владимира Путина. Данный вопрос, по словам дипломата, сейчас прорабатывается. Но одновременно существует возможность открытия подобных центров еще в трех города РФ – в Новосибирске, Оренбурге и Якутске.

Эта тема, сообщил Джекшенкулов, поднималась во время его недавних рабочих поездок в одноименные регионы России, в ходе бесед с их руководителями, получила поддержку последних. В Новосибирске проживают и находятся на заработках большое количество уроженцев Кыргызстана. Оренбург называют воротами между Центральной Азией и Россией, через него следует и основной поток кыргызстанцев, направляющихся в РФ и обратно. "Якутия - точка, которая требует, мягко говоря, внимания", - отметил посол.

Напомним, что именно в Якутске нынешней весной произошел всплеск антимигранстких настроений, вызванный неблаговидными действиями нескольких приезжих из КР. А во время состоявшихся тогда переговоров между местными властями, общественностью и специальной делегацией, прибывшей из Кыргызстана, подчеркивалась необходимость активного участия кыргызской диаспоры в укреплении межэтнического согласия в регионе, в знакомства его населения с национальными культурой и традициями кыргызстанцев.

Говоря о перспективе открытия упомянутых культурных центров, Аликбек Джекшенкулов выразил надежду на содействие в решении этих вопросов и других сторон. В том числе, - Общественной палаты РФ, в стенах которой проходил упомянутый форум.