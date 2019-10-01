Мэрия предупреждает! Поджигателей мусора ждет штраф до 23 тысяч сомов

Столичная санитарно-экологическая инспекция совместно с районными акимиатами ежедневно проводит проверку городской территории и выявляет нарушителей санитарных норм и правил благоустройства Бишкека, как среди горожан, так и хозяйствующих субъектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, уже есть факты сжигания листьев, мусора, ветоши, резины в столице.

"Дорогие горожане! Мы хотим напомнить вам, что дым от листьев и резины – это источник угарного газа, который сильно вредит здоровью человека, а их сжигание загрязняет воздух в столице и уничтожает городское биологическое разнообразие.

Отметим, что сжигание мусора является правонарушением по статье 71 Кодека о нарушениях, за что грозит штраф до 23 тысяч сомов.

Статья 71. Выброс, сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах влекут наложение штрафа 3 категории: для физических лиц – 5 тысяч 500 сомов, для юридических лиц – 17 тысяч сомов. Выброс, сжигание производственного мусора и других предметов в неустановленных местах, а также сжигание листьев влекут наложение штрафа 4 категории: для физических лиц – 7 тысяч 500 сомов, для юридических лиц – 23 тысячи сомов.

Дорогие бишкекчане и гости столицы! Если вы заметили нарушения по этим статьям, сообщите, пожалуйста, нам!

Санитарно-экологическая инспекция мэрии (СЭИ): 0(312) 65 81 59, а фото и видео факты можно отправить по WhatsApp-каналу СЭИ: 0505 888 315

Первомайский район: 0555 404 818;

Свердловский район: 0551 551 745;

Октябрьский район: 0 707 373 373;

Ленинский район: 0500 210 470.

Мы будем очень признательны неравнодушным горожанам, сообщившим о нарушениях, тем самым оказав помощь в защите города от загрязнения", - говорится в сообщении мэрии.