Кто проходит по делу Батукаева кроме Алмазбека Атамбаева? Список

Сегодня МВД заявило об окончании расследования дела об освобождении и побеге из страны криминального авторитета Азиза Батукаева. В Генеральную прокуратуру передали 451 том, в которых расписаны материалы дела. Следствие, продолжавшееся с начала этого года выявило 19 подозреваемых. Все они (кроме Бусурманкула Табалдиева, который бежал из страны и объявлен в розыск) уже ознакомились с доказательствами и выводами следствия).

Список тех, кто является в деле подозреваемым:

1. Экс-президент Алмазбек Атамбаев

Экс-президента Алмазбека Атамбаева по делу Азиза Батукаева задержали последним. Считается, что он не только был в курсе готовящегося побега криминального авторитета, но и лично дал добро на это. Насколько это соответствует действительности выяснится во время судебных слушаний. Пока Алмазбек Атамбаев находится в СИЗО, от сотрудничества со следствием отказывается и виновным себя не признает.

2. Онколог Эмиль Макимбетов

Арест Эмиля Макимбетова стал первым в череде громких задержаний по делу Батукаева. Врача обвиняют в том, что он поставил диагноз, который предполагал скорую кончину осужденного кримавторитета. Однако, тот до сих пор жив и по некоторым данным отбывает очередной срок. Теперь уже в Чечне. Адвокаты Макимбетова заявили, что онколог никогда не видел Батукаева и поставил диагноз на основании результатов лабораторных исследований.

3. Глава центра гематологии Абдухалим Раимжанов

4. Лаборант Ирина Цопова

Она делала лабораторные анализы, которые показали, что возможно, у человека, которому принадлежали пробы, был лейкоз. Она лично не участвовала в заборе крови, а лишь исследовала образцы, которые якобы забрали у Батукаева.

5. Представитель Министерства здравоохранения Канат Бектемиров

Его роль в этом деле неизвестна. Однако, адвокаты врачей неоднократно говорили, что на медиков давили сверху, возможно из Министерства здравоохранения.

6. Экс-министр здравоохранения Дамира Сагинбаева

Обычно такие вопросы как обследование заключенных в колониях обходятся без участия министра. Но случай Азиза Батукаева во всех отношениях отличается от обычной практики. Вероятно следователи подозревают, что Сагинбаева была в курсе происходящего.

7. Экс-глава медуправления ГСИН Акылбек Асанов[/b]

Когда вся эта история разворачивалась Азиз Батукаев находился в колонии, а его здоровье было на контроле у сотрудников ГСИН. Проявлял ли Асанов личную заинтересованность в судьбе Батукаева неизвестно. Однако, после обращения сестры Батукаева, именно ГСИН и прокуратура Нарынской области запустили процесс медицинского исследования кримавторитета.

8. Врач ГСИН Фархад Атаходжаев

Еще один медик из Службы исполнения наказаний

9. Экс-председатель ГСИН, ныне депутат ЖК Зарылбек Рысалиев

Так как именно он руководил ведомством, когда Батукаев улетел из страны, то вполне очевидно, почему у следствия появились подозрения в отношении депутата. Кроме того, именно ГСИН ходатайствовала перед судом о необходимости отпустить Батукаева на волю.

10. Экс-советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев

11. Экс-спецпрокурор Майрамбек Акматалиев

Он был спецпрокурором по Нарынской области и должен был следить за законностью в регионе. Но так вышло, что он непосредственно участвовал в истории с освобождением Азиза Батукаева. Например, есть данные, что именно он инициировал работу спецкомиссии, работа которой в конечном итоге привела к освобождению осужденного за убийство кримавторитета.

12. Экс-помощник прокурора Кубат Жуматаев

13. Экс-генпрокурор Аида Салянова

Ее адвокат заявляет, что Аида Салянова не имеет отношения к делу Батукаева. Однако, ее оговорили бывшие подчиненные

14. Экс-генпрокурор (во время бегства Батукаева работала завотделом судебной реформы и законности аппарата президента) Индира Джолдубаева

При первом расследовании в 2013 году имя Индиры Джолдубаевой не упоминалось, лишь при новом расследовании следователи нашли состав преступления и в ее действиях.

15. Судья Джапар Эрматов

Джапар Эрматов постановил отпустить на свободу якобы тяжело больного Азиза Батукаева. В качестве доказательств ему были предоставлены медицинские справки о тяжелой болезни осужденного.

16. Экс-секретарь Совета обороны Бусурманкул Табалдиев

Его имя в числе причастных к побегу Азиза Батукаева впервые назвал бывший Омбудсмен Турсунбек Акун. Он проходит свидетелем по этому делу. Когда у следователей возникли вопросы к Табалдиеву, тот сбежал из страны. Сейчас бывшего секретаря Совета обороны разыскивает "Интерпол".

17. Экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов

После того, как суд отпустил Азиза Батукаева доживать последние дни в кругу семьи, криминальный авторитет сел в автомобиль и поехал в бишкекский аэропорт "Манас", где его уже ожидал частный самолет. Есть данные на, что на борту этого самолета находился сын Шамиля Атаханова, который сопроводил беглеца в Россию.

Кроме того, некоторые источники считают, что именно Шамиль Аптаханов был идейным вдохновителем всей операции.

18. Советник главы ГКНБ Марат Бекенов

19. Адвокат Али Касымов