В Конституционной палате проводили судью Курмантая Абдиева

Сегодня, 1 октября 2019 года, состоялась торжественная церемония по случаю ухода в отставку судьи Конституционной палаты Курмантая Абдиева в связи с достижением предельного возраста пребывания в этой должности.

Открывая мероприятие, председатель Конституционной палаты Дуйшеев поздравил судью Абдиева с юбилейной датой – 70-летием, пожелав доброго здоровья и семейного благополучия. Председатель подчеркнул, что это большой успех уходить с такой высокой и ответственной должности по достижению предельного возраста.

Кроме того, по мнению председателя, судья Абдиев успел проработать во всех трех ветвях власти, занимая руководящие должности. В этой связи, как отметил председатель, судья К. Абдиев имеет огромный опыт во всех сферах государственного управления, который признается как неоценимый вклад в развитии институтов власти.

В ходе торжественного мероприятия, с поздравительной речью также выступили приглашенные гости и судьи Конституционной палаты. В своих выступлениях они отметили о профессиональных достижениях судьи Абдиева и его личностных качествах.

В завершении церемонии участники мероприятия выразили надежду на то, что Курмантай Абдиев также будет продолжать принимать активное участие в работе судейского сообщества и делиться своими опытом и знаниями с молодыми юристами в качестве судьи в отставке.

Отметим, Курмантай Абдиев работал прокурором Ошской области. В 2006 - 2007 годах был первым заместителем Генерального прокурора КР.

В 2009 - 2010 годах занимал должность министра юстиции КР.

С ноября 2010 по май 2015 года - депутат Жогорку Кенеша КР V созыва от политической партии "Ата-Журт".

В мае 2015 года избран Жогорку Кенешем судьей Конституционной палаты.