В России готовятся разрешить двойное гражданство

Власти России намерены изменить правила предоставления российского гражданства. И разрешить иностранцам при этом не отказываться от их первого гражданства.

Такая норма содержится в материалах правительства страны, подготовленных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы. Данный документ был внесен кабинетом РФ в Госдуму 30 сентября. По мнению экспертов, предлагаемая мера повысит привлекательность российского паспорта.

В прогнозе, составленном Минэкономразвития и одобренном правительством, подчеркивается, что одним из основных направлений политики в сфере миграции является обеспечение простоты и прозрачности условий приобретения гражданства России. Это следует из утвержденной в 2018 году президентом РФ концепции миграционной политики на 2019–2025 годы. "В перспективе реализация мер миграционной политики позволит исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", - считают в Минэкономразвития.

В ведомстве также полагают, что повышение миграционной привлекательности России поможет перекрыть естественную убыль населения в стране. В этой связи уже в 2020 году миграционный прирост может составить 441 тысячу человек - на 49 процентов больше, чем в 2019-м. А к 2024 году - превысить 500 тысяч человек.

Сегодня для получения российского паспорта в общем порядке иностранцы должны подать заявление об отказе от имеющегося у них гражданства в уполномоченные органы другого государства. Отказ не требуется, если это предусмотрено международным договором России или если это невозможно в силу не зависящих от человека причин. Кроме того, отказ необязателен при получении гражданства РФ в упрощенном порядке, который предусмотрен, например, для тех граждан иностранных государств, у которых хотя бы один родитель имеет российское гражданство и живет в России