СМИ Казахстана: Отношения Назарбаева и Токаева зашли в тупик?

Негласное противостояние нового избранного президента Касым-Жомарта Токаева, хозяина Ак Орды и старого первого главы государства Нурсултана Назарбаева, хозяина "Библиотеки" стало практически невозможно скрывать. Из почти безоблачных отношений весны-2019 года, когда Токаев пошел на очевидный реверанс и знак уважения уходящему Елбасы, переименовав в его честь столицу Астану, за август-сентябрь 2019 года они оказались испорчены настолько, что впору говорить о начале "холодной войны" между двумя президентами, их командами и лоббистами. И это еще не так плохо, ведь в любой момент они могут перерасти в фазу "горячего конфликта", чего, конечно, никому не хочется, но если ящик Пандоры открыт, десятки разных сценариев могут начать развиваться одновременно, каждый по своей траектории. И последствия для разных команд и игроков способны оказаться непредсказуемыми.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ: ПРИЧИНЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

Причина № 1. Касым-Жомарт Токаев не стал праздновать когда-то "священную дату" - "6 июля" - День города Астаны (Нур-Султана) и по совместительству День рождения самого Елбасы.

Это очень болезненный кейс, который мог быть неоднозначно воспринят экс-президентом и его окружением. Собственно, ничего страшного в этом нет, но только при одном существенном условии. Если это событие правильно воспринимается людьми с высокой политической культурой. То есть, покинув свой пост и передав бразды правления своему же преемнику, нужно отдавать себе отчет, что преемник, соблюдая договоренности на определенном этапе транзита в каких-то крупных сделках, все равно волен выстраивать эксклюзивную текущую политику, быть самостоятельным, тем более в деталях.

Ревность, эгоцентризм, неуместная ностальгия, желание снова влезть в игру и порулить на время ситуацией в ручном режиме, сожаление о принятом решении – это все не есть признаки высокой политической культуры. Это все то, что мешает и будет мешать любому транзиту, любому праведному и хорошему начинанию, обрекая его на провал, провоцируя конфликты, порождая междоусобицы, парализуя власть и госаппарат. А в конечном итоге, это скажется на самой стране, которая, разумеется, только проиграет.

Причина № 2. Госаппарат начал ориентироваться на Токаева.

Еще один болезненный кейс, который нужно проходить с высоко поднятой головой, обладая твердой уверенностью и политической культурой. Любой законно избранный президент так и так будет главным субъектом власти, тем более в постсоветской стране и на него станут ориентироваться его подчиненные. По наиболее важным вопросам с преемником нужно уметь договариваться, а не ревновать его ко всему чиновничьему аппарату, иначе так и придется перебирать одного "преемника" за другим, а каждый из них все равно будет вести свою игру. Ведь если ты не доверяешь своему же ставленнику, делегируешь ему полномочия, а потом не даешь или мешаешь ими пользоваться, рано или поздно твой преемник отплатит тебе той же монетой. Никому не понравится, когда бывший начальник, добровольно сложивший с себя полномочия, повадится приходить на прежнее место работы и давать указания работникам, которые формально ему не подчиняются, оперируя категориями "по старой памяти", "по старой дружбе".

Рецепт прост – не готов отдавать власть, не можешь жить без власти, то и не отдавай! А отдал – научись жить в новых реалиях с высоко поднятой головой, иначе не избежать конфликтов, которые сделают только хуже, причем еще неизвестно кому именно.

Причина № 3. Мухтар Джакишев.

Любому здравомыслящему человеку в Казахстане давно понятно, что экс-глава "Казатомпрома" уже 10 лет как совсем не друг беглому олигарху Мухтару Аблязову. И что его освобождение – это не только акт милосердия и человеколюбия, чего так сильно не хватало прежней казахстанской системе власти, но и грамотный политический ход. Более того, это демонстрация способности нынешней власти, которую хочешь – не хочешь, но олицетворяет администрация Токаева, идти на компромиссы и диалог. Увы, этого умения, можно даже сказать – мастерства, как не хватало, так похоже и не будет никогда хватать прежней "системе".

Достаточно убедиться в сказанном на простом примере. Видя, что политическая инициатива уходит из рук прежней команды, первый заместитель председателя партии "Нур-Отан" Бауыржан Байбек опять же после того как Елбасы сам в ручном режиме провел заседание парторганизации и раздал свои указания, начал вроде бы "за здравие": он наобещал таких реформ во взаимоотношениях партактива "Нур-Отана" и общества, что у многих людей голова пошла кругом - они, естественно, не поверили и как показало время, правильно сделали.

Напомним, что Бауыржан Байбек в целом правильно опасаясь того, что время работает не на него и не на ту партийную организацию, которую он возглавляет, выступил с инициативой нового призыва молодежи, сильных управленцев, профессионалов и просто толковых работников в НДП "Нур-Отан". Причем, он не стал исключать даже приема в обновляемую партию и оппозиционно настроенных граждан, что выглядело достаточно маловероятно, зато трендово.

Спустя месяц, как того и следовало ожидать, "революционные идеи" Нур-Отана благополучно рассосались в повседневности. Перефразируя классика можно сказать, что "Любовная лодка разбилась о неповоротливый и нежелающий меняться аппарат". Или что она разбилась о то, что люди прежней формации на самом деле не хотят меняться сами, не хотят никакого диалога с обществом и его представителями, вообще мало чего хотят.

Единственное, чего они желают по-настоящему, так это то, чтобы было все как прежде, и чтобы им за это – ничего не было. Чтобы можно было давить людей, а не договариваться с ними, чтобы можно было "сломать" кого-нибудь, желательно послабее себя, а не пойти с ним на компромисс.

История с иском партии о защите деловой репутации (?!) в отношении оппозиционных активистов Альнура Ильяшева, Санавар Закировой и Марата Турымбетова на 20 млн. тенге – это не только за гранью фантастики, это история про то, как люди не хотят ничего менять, а ходить одними и теми же хожеными по сто раз тропами и впредь.

Не нужно говорить о каких-то высоких материях, умных инициативах, современных трендах, работе с молодежью, диалоге с обществом… Потому что часть казахстанской элиты совсем не про это: она умеет лишь ломать через колено, запугивать, пускать слежку, оказывать давление, подавать разорительные иски, фабриковать уголовные дела.

Часть казахстанской элиты тут не изменишь, как "горбатого". Хотя возможно проблема может заключаться и в определенном отсутствии словарного запаса (на любом из языков), интеллектуального уровня и той самой политической культуры, которая как бич поразила срез все еще действующей элиты.

Причина № 4. Национальный совет общественного доверия (НСОД).

Эта причина перекликается с предыдущей. Это как взгляд на мир, "картина мира", философская школа или ее отсутствие, желание созидать новую идеологию и принципиальная апатия к любым идеологическим концепциям, кроме материальных благ и обогащения.

Одна группа в элите прекрасно сознает, что как раньше – больше нельзя, потому что любая консервация внутри страны, вектор на изоляционизм, а не на многовекторность во внешней политике (изоляционизм под прикрытием многовекторности – то, что на самом деле отличало казахстанскую элиту последние 10 лет), сворачивание производственных и любых творческих сил, постоянный раздрай и бардак, начиная от взаимоотношений власти и общества и заканчивая вечными междоусобицами в госаппарате, все это способно "уложить" страну в ближайшее десятилетие, отбросив ее на такую периферию, из которой выкарабкаться станет архисложно, выбирая между "неоколониализмом" и "каменным веком".

Другая группа в элите ориентирована лишь на материальные блага "здесь и сейчас" и смотрит на всех окружающих, вне зависимости от социального статуса и положения в обществе, сквозь стекло оптического прицела. Эта часть элиты недоговороспособна в принципе. Да, она может посылать ложные сигналы и делать вид, что ей интересен кто-то кроме себя, что она хотела бы откупорить шахты социальных лифтов, создать новые рабочие места и привлечь профессионалов, но на деле, как это многим должно быть понятно уже сейчас, она вынуждена идти на эти посулы и обещания только ради того, чтобы победить первую группу.

Как только эта победа будет одержана, эта группа обязательно всех "кинет", закроет страну и продолжит процесс обогащения узкой прослойки родственников и приближенных лиц. Поэтому, сформировавшееся в Казахстане реальное двоевластие и конкуренция между президентами – это колоссальное благо и подарок судьбы. Для страны, для граждан, для всех нас.

Что ни говори, но президент Касым-Жомарт Токаев – это некий форпост, некая программа, сбой в привычной работе матрицы, "вирус" наконец, который расшевелил спящее болото, заставил активизироваться и начать играть не в свою игру консерваторов и реакционеров, принудил некоторых обнаглевших VIP-персон спуститься с небес на землю.

Пусть все так и остается. Пусть они борются с ним, но никогда не победят. В этом залог спасения и для страны, и для гражданского общества, и для обычных людей.

Причина № 5. "Кормушки" нацкомпаний и нацхолдингов.

Это наиболее болезненный кейс взаимоотношений двух башен казахстанской власти. Он созвучен двум Посланиям двух президентов – бывшего и действующего. Одного, в котором речь шла о "двух коровах" и другого, где были наконец подняты застарелые и десятилетиями нерешаемые экономические проблемы государства, виной чему большое количество дармоедов и бездельников, оккупировавших госхолдинги и нацкомпании.

Похоже, сами госхолдинги и нацкомпании создавались в свое время исключительно как "кормушка" для пропитания многочисленных родственников элиты с атрофированными умственными способностями. В последующем этим обстоятельством быстро воспользовались ловкие дельцы, которые сумели выпотрошить квазигосударственные корпорации, повернуть денежные потоки в свою сторону и самим стать "элиткой".

Только лишь холдинг "КазАгро" в бытность контроля над ним одной группы влияния, потерял в виде убытков около 500 млрд. тенге (часть денег была потеряна на курсовой разнице, однако больше всего было расхищено через разные коррупционные схемы и выписывание баснословных премий "своим людям").

Более того, некоторые руководители "КазАгро" охамели настолько, что провернули коррупционную схему поставок скота, включив в нее граждан США и Уругвая.

Не лучше обстоят дела и в ФНБ "Самрук-Казына", давно ставшего кормушкой для неэффективных менеджеров. "Слитые" в трубу деньги на так называемую трансформацию холдинга – это еще цветочки. В фонде устраивали торги за должности: "кто больше даст", зайдя далеко за черту аморального управления.

Все эти вещи расследованы и ждут своего обнародования. И у Касым-Жомарта Кемелевича есть прекрасный исторический шанс – взять эту дубинку в свои руки. Для того, чтобы показать "кто в доме хозяин" и навсегда отбить охоту у некоторых VIP-персон реагировать на его указания отсутствием послушания. Ведь иногда приходится прибегать к жестким мерам и насилию во благо, чтобы другие правильно поняли, кого и почему нужно слушаться.

Уголовные дела в рамках наведения порядка и борьбы с коррупцией в казахстанских госхолдингах – это отличный шанс заявить о себе и дать понять окружающим, что правила игры меняются. А тех силовиков, кто не захочет подчиняться и выполнять команды из Ак Орды, всегда можно поставить на утрату доверия и заменить на более сговорчивых. Пусть трудоустраиваются в другом месте.

Источник: kazvedomosti.kz