Саммит ЕАЭС: Жээнбеков поднял вопрос о денежных переводах из России

Накануне, 1 октября, в Ереване прошло заседание Высшего Евразийского совета. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в своем выступлении затронул несколько важных пунктов.

Ограничение на денежные переводы

Глава государства отметил, что в последние годы наблюдается рост объема перемещения наличности и предложил финансовым регуляторам стран ЕАЭС совместно выработать механизм по устранению существующего ограничения.

- Принятие Концепции общего финансового рынка ЕАЭС позволит повысить уровень доступности и качества финансовых услуг для компаний и граждан Союза. Ранее мы предлагали создать Институт развития ЕАЭС. Поддержка реализации нашей инициативы позволит укрепить экономики государств–членов и обеспечить их гармоничное развитие и сближение, - отметил Глава государства.

Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что ЕАЭС имеет огромный потенциал для экономического развития государств-членов, который еще не реализован в полной мере.

- Мы должны предпринять соответствующие меры, чтобы сократить разрыв между уровнями экономического развития участников Союза. Уверен, совместными и слаженными усилиями нам удастся достичь всех поставленных целей", - заключил Сооронбай Жээнбеков.

Торговые барьеры: Союз может не достигнуть своих целей

Сооронбай Жээнбеков отметил, что в 2018 году имело место усиление напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономическими державами мира, эти процессы негативно влияли и на экономическую ситуацию внутри ЕАЭС.

- Кроме геоэкономических аспектов, наши собственные недоработки также становятся причинами торможения роста объемов взаимной торговли. В погоне за краткосрочными выгодами некоторые страны ужесточают государственный контроль и создают дополнительные препятствия, - заявил Жээнбеков.

Он добавил, что подобный подход уменьшает совокупный эффект от интеграции.

- В интеграционных объединениях страны получают выгоду снижением себестоимости продукции посредством увеличения скорости и объемов перевозок товаров. А в реальности же спорим между собой. Наши правительства должны предпринять соответствующие меры по устранению препятствий на внутреннем рынке. Если мы не будем их устранять, наш Союз может не достичь своих целей, - сказал он.

"Тройной" контроль на границе

Уже не в первый раз президент Кыргызстана выступает с предложением установить "тройной" контроль на внешних границах ЕАЭС. В 2017 году республику обвинили в сером импорте и в неконтролируемых потоках контрабанды. И хотя у Кыргызстан не согласен с такими выводами, руководство страны признает, что граница нуждается в четком и прозрачном контроле.

Глава государства выразил заинтересованность в прозрачности и объективности проведения таможенного контроля на внешних границах ЕАЭС, отметил о необходимости проведения "тройного" контроля на таможенных пунктах пропуска и наделении Комиссии полномочиями для оперативного решения спорной ситуации путем непосредственной медиации.

Расширение границ

Сегодня ЕАЭС включает пять государств: Россия, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь и Армения, постоянным представителем является Молдова. Подписаны важные соглашения с Китаем. Буквально через несколько недель они вступят в силу. Обсуждаются вопросы создания Зоны свободной торговли между странами ЕАЭС и Ираном, Сербией, Израилем и другими странами.

- Сегодня в заседании участвуют Президент Ирана и Премьер-министр Сингапура. Наш Союз показал, что всегда открыт для взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами в целях развития идеи большого Евразийского партнерства. На прошлой неделе в Бишкеке успешно прошел форум "Евразийская неделя", укрепивший свой авторитет и ставший признанной площадкой для открытого диалога, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.