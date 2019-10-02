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Проверить историю авто при покупке теперь можно на портале ГРС

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- Екатерина Улитина
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На портале электронных услуг https://portal.srs.kg запущен новый сервис "Carcheck" - сервис проверки сведений о транспортном средстве. Об этом сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС).

Данный сервис реализован Государственным предприятием "Инфоком".

Сервис "Carcheck" позволяет получить актуальную информацию об автомобиле. В частности, предоставляются сведения о статусе авто в части имеющихся ограничений (в залоге или аресте), наличии неуплаченных штрафов за нарушения ПДД, о прежних владельцах и о некоторых технических характеристиках. Для проверки достаточно ввести госномер авто на portal.srs.kg в разделе "Транспорт" далее "Carcheck".

Услуга предоставляется бесплатно.

Сервис также доступен в мобильном приложении "Megapay". Одним из преимуществ данной услуги является, возможность проверки сведений перед покупкой транспортного средства, чтобы исключить возможные проблемы при совершении сделок купли-продажи.

Проект запущен в пилотном режиме с 1 октября 2019г. по 1 апреля 2020г.

Запуск проекта осуществлен в рамках Концепции цифровой трансформации "Санарип Кыргызстан 2019-2023".


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URL: https://www.vb.kg/382043
Теги:
ГРС, штраф, Кыргызстан, автомобили
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