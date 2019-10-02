В Бишкеке завершен ремонт 14 улиц

В Бишкеке начались работы по установке освещения на 14 недавно отремонтированных и построенных улицах. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, реконструкция проходила в рамках реализации 1 фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за счет гранта КНР.

"Всего по этому проекту были предусмотрены дорожные работы на 49 улицах, на 20 из них проектом было предусмотрено уличное освещение. На первых шести свет появился еще в 2017 году, сразу после завершения дорожных работ. Это улицы Профсоюзная, Лущихина, Иманалиева, Токомбаева, Токтоналиева и Шералиева.

На данный момент проводится электричество на улицах, где реконструкция проводилась позднее.

Все 14 улиц, которые станут светлее, находятся в жилмассивах и окраинных районах столицы. Мы проводим свет в западной части улицы Ахунбаева, между улицами Садырбаева и Тагай-Бий, на ней будет установлено 160 опор для фонарей. По улице Алыкулова будет установлено в общей сложности 75 опор, дорога будет освещена на участке между улицами Гагарина и Муромской.

Впереди еще улицы Орто, Оберон, Гагарина, Салтанат, Профессора Зимы, Льва Толстого, Элебесова, Мурас-Ордо и другие.

Работы по монтажу наружного освещения проводит китайская корпорация China Road & Bridges Corporation, подрядчики планируют завершить установку до конца осени.

Столичный муниципалитет благодарит горожан за терпение, а компанию China Road And Bridge Corporation в Кыргызстане за плодотворное сотрудничество", - говорится в сообщении мэрии Бишкека.