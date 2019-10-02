Дела семейные. Депутата обвинили в лоббировании интересов своего мужа

Депутата Гулкан Молдобекову на заседании ЖК обвинили в лоббировании интересов своего супруга Мирбека Асанакунова, который является председателем Федерации профсоюзов КР.

Депутат Эльвира Сурабалдиева во время заседания ЖК заявила, что законопроект о профсоюзах незаконно прошел на обсуждение в палату. Дело в том, что все законопроекты сначала одобряют в профильном комитете и только потом выносит на сессию. Закон о профсоюзах прошел через комитет по социальным вопросам, который возглавляет Гулкан Молдобекова. И она же является женой председателя Федерации профсоюзов Мирбека Асанакунова.

- Когда супруга является председателем комитета, а ее муж - президентом федерации профсоюзов, и, когда проходит голосование, супруга голосует за законопроект на комитете - это вопиющий конфликт интересов, вопиющее нарушение всех норм, - заявила Сурабалдиева.

Она считает, что при рассмотрении законопроекта Молдобекова должна была взять самоотвод.

Кроме того, Эльвира Сурабалдиева раскритиковала сам законопроект.

- Из закона исчезло понятие "выражение недоверия", то есть глава Федерации профсоюзов избирается на пять лет, и его уже оттуда никто убрать не сможет: или он должен умереть, чтобы его вынесли ногами вперед, или на него должны возбудить уголовное дело. Но кто на него будет заводить дело, если его жена депутат и глава комитета? Это прямое давление и конфликт интересов, - говорит Сурабалдиева.

Гулкан Молдобекова в свою очередь ответила, что считает своим конституционным правом голосовать и поддерживать проекты законов, и на ее взгляд, никакого конфликта интересов нет.

По итогам обсуждения, депутаты решили отправить законопроект на голосование во втором чтении, несмотря на критику части депутатов и приглашенных членов профсоюзов. Судьба закона решится завтра, 3 октября.

Отметим, часть профсоюзов выступают против Мирбека Асанакунова на посту главы Федерации. Кроме нареканий к его работе, у них есть конкретные претензии к его трудовой книжке. Несколько лет рассматривалось дело о фальсификации записей о его опыте работы. Городской суд подтвердил опасения противников Асанакунова, не может быть настоящей, так как фирмы, где он работал тогда не существовало. Неизвестно чем закончилось дело, но он по-прежнему занимает свой пост.

Кроме того, в 2014 году ГСБЭП подозревал, что Мирбек Асанакунов, являясь губернатором Иссык-Кульской области, растратил средства из Фонда области.