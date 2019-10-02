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В Чуйской области муж забил свою жену топором

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- ВБ
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В селе Биринчи май Чуйской области муж забил до смерти свою жену топором, когда она спала. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, 30 сентября 2019 года в ОВД Сокулукского района поступило сообщение по факту убийство.

"На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района, где в доме одной из улиц села Биринчи май был обнаружен труп 43-летней гр.Б.М. с признаками насильственной смерти.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий по горячим следам по подозрению в совершении данного преступления был задержан муж убитой женщины 51-летний гр. И.Б.

По предварительным данным выяснилось, что утром 30 сентября текущего года когда жена спала, он взяв топор, буквально забил ее. После он взял своего 8-летнего сына И.Т. и оставил его у соседа, попросив, чтобы присмотрели за ним, так ак он убил свою жену.

В настоящий момент задержанный гр. И.Б. водворён в СИЗО-1 г.Бишкек. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района по признакам предусмотренного ст.130 (убийство) УК Кыргызской Республики", - сообщает ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/382057
Теги:
ГУВД, задержание, убийство, Чуйская область, Кыргызстан, забил насмерть
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