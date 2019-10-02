Чингиз Айдарбеков встретился с Помощником Госсекретаря США и главой МВФ

Вчера, 1 октября 2019 года, в рамках рабочего визита в США состоялась встреча Министра иностранных дел КР Чингиза Айдарбекова с помощником Государственного секретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным внешнеполитического ведомства, собеседники отметили активизацию в последнее время совместных усилий двух стран по развитию и расширению двустороннего сотрудничества.

"В этом контексте обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшихся 31 июля этого года в Бишкеке очередного раунда Ежегодных двусторонних кыргызско-американских консультаций.

Также обсуждены итоги состоявшегося в феврале визита Элис Уэллс в Кыргызстан, в рамках которого было подписано Совместное заявление о возврате в Кыргызстан незаконно выведенных активов семьей Бакиева на сумму 4,6 млн. долларов США", - говорится в сообщении МИДа.

Кроме этого, глава МИД Чингиз Айдарбеков 30 сентября провел встречу и с исполнительным директором Международного валютного фонда Полом Индербиненом, на встрече с котором стороны обсудили экономическую ситуацию в Кыргызстане с упором на предпринимаемые правительством КР шаги в области экономического и социального развития.

"Отдельным предметом обсуждения стали предпринимаемые кыргызской стороной меры в сфере защиты окружающей среды, улучшения дорожной инфраструктуры, а также развития гидроэнергетического потенциала и регионов страны. Стороны выразили готовность к дальнейшему всестороннему развитию диалога Кыргызстана с МВФ", - отметили в ведомстве.