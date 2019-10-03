В одном районе столицы сегодня не будет горячей воды

В связи с проводимыми ремонтно-профилактическими работами ПЭУ "Бишкекводоканал" на водозаборе "Северный" и городских водопроводных сетях 3 октября 2019 года с 09:00 до 19:00 будет прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченный улицами Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Бельской, рекой Ала-Арча. Полный список организаций здесь: http://www.meria.kg/ru/post/19244.

В связи с временным прекращением подачи холодной воды в котельные КП "Бишкектеплоэнерго", предприятие вынуждено приостановить подачу тепловой энергии в виде горячей воды по следующим адресам:

Улица Васильева, 248;

Детский сад №12, №41.

Школы и детские сады, где будет прекращена подача питьевой воды, в этот день работать не будут. Все медицинские центры и родильные дома будут принимать горожан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды.

КП "Бишкектеплоэнерго" и ПЭУ "Бишкекводоканал" приносят извинения за причиненные неудобства.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.

Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp "Бишкекводоканала" 0770 838458

По всем вопросам, связанным с теплоснабжением, которое обеспечивает КП "Бишкектеплоэнерго" просьба обращаться по телефонам:

(0312) 21-28-47, (0312) 212844, пишите нам по WhatsApp-каналу: 0500 287070