Омурбек Бакиров: Будет ли распущен парламент или нет мне все равно

Депутат от фракции СДПК Омурбек Бакиров прокомментировал муссирующиеся в обществе разговоры о досрочном роспуске Жогорку Кенеша. Своим мнением он поделился с изданием Ачык саясат.

По его словам, неизвестно, что будет завтра.

"Будет ли распущен парламент или нет мне все равно. Если будет досрочный роспуск парламента, то значит мы будем вместе с народом, если нет, то будем работать на народ. В любом случае точно сказать об этом невозможно. Мы не знаем, что будет завтра", - сказал Бакиров.

Также нардеп ответил на вопрос, пойдет ли он на следующие выборы с партией СДПК, которую он представляет в нынешнем созыве ЖК.

"Я не могу точно сказать, буду ли я участвовать в следующих выборах. До них еще целый год. Разве мы может такой срок предугадать, когда не знаем даже, что будет завтра. Время все покаже", - добавил он.