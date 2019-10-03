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Омурбек Бакиров: Будет ли распущен парламент или нет мне все равно

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- Бакыт Стамов
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Депутат от фракции СДПК Омурбек Бакиров прокомментировал муссирующиеся в обществе разговоры о досрочном роспуске Жогорку Кенеша. Своим мнением он поделился с изданием Ачык саясат.

По его словам, неизвестно, что будет завтра.

"Будет ли распущен парламент или нет мне все равно. Если будет досрочный роспуск парламента, то значит мы будем вместе с народом, если нет, то будем работать на народ. В любом случае точно сказать об этом невозможно. Мы не знаем, что будет завтра", - сказал Бакиров.

Также нардеп ответил на вопрос, пойдет ли он на следующие выборы с партией СДПК, которую он представляет в нынешнем созыве ЖК.

"Я не могу точно сказать, буду ли я участвовать в следующих выборах. До них еще целый год. Разве мы может такой срок предугадать, когда не знаем даже, что будет завтра. Время все покаже", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/382062
Теги:
роспуск, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, Омурбек Бакиров
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