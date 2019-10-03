Депутат принесла в ЖК пакет индийского насвая

Депутат Айнуру Алтыбаева на заседании Жогорку Кенеша принесла пакетик с насваем из Индии, чтобы продемонстрировать коллегам, что рынок наводнен табачными изделиями.

- В Кыргызстане 6 тысяч человек страдают от заболеваний легких и дыхательной системы. Табачные компании проводят лобби своей продукции. В каждом кафе предлагают кальяны, в магазинах продают насвай и электронные сигареты, - говорит Алтыбаева.

Депутат отметила, что потребители не знают, какой состав у импортного насвая и насколько он вредит здоровью.

Отметим, в Жогорку Кенеше рассматривается законопроект, который ужесточает правила распространения и употребления табака, а также вводит запрет на торговлю импортным жевательным табаком. Доступным останется лишь насвай, произведенный в Кыргызстане. Однако, производители должны будут получать лицензии.