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Депутат принесла в ЖК пакет индийского насвая

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- Екатерина Улитина
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Депутат Айнуру Алтыбаева на заседании Жогорку Кенеша принесла пакетик с насваем из Индии, чтобы продемонстрировать коллегам, что рынок наводнен табачными изделиями.

- В Кыргызстане 6 тысяч человек страдают от заболеваний легких и дыхательной системы. Табачные компании проводят лобби своей продукции. В каждом кафе предлагают кальяны, в магазинах продают насвай и электронные сигареты, - говорит Алтыбаева.

Депутат отметила, что потребители не знают, какой состав у импортного насвая и насколько он вредит здоровью.

Отметим, в Жогорку Кенеше рассматривается законопроект, который ужесточает правила распространения и употребления табака, а также вводит запрет на торговлю импортным жевательным табаком. Доступным останется лишь насвай, произведенный в Кыргызстане. Однако, производители должны будут получать лицензии.


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URL: https://www.vb.kg/382065
Теги:
Айнуру Алтыбаева, законопроект, табак, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, насвай
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