Узбекистан планирует вступить в ЕАЭС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение о проработке вопроса о присоединении республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Об этом сегодня, 2 октября, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Законодательной палаты Олий мажлиса (парламента) Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым, сообщает издание EADaily.

"Мы знаем, это озвучено, что президент Узбекистана принял решение, сейчас прорабатывается вопрос о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу", - сказала Матвиенко.

По ее словам, вступление Узбекистана в ЕАЭС даст новые возможности для двустороннего взаимодействия и устранит определенные барьеры и преграды, которые существуют в отношениях двух стран. Матвиенко выразила надежду, что процесс согласования не затянется и сообщила, что Совет Федерации готов участвовать в мониторинговой миссии на выборах в парламент Узбекистана, которые состоятся в декабре 2019 года.

"Мы готовы принять участие в мониторинговой миссии и со стороны межпарламентской ассамблеи, и со стороны Совета Федерации, если будет приглашение", - сказала она.

Отметим, в настоящее время в ЕАЭС входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Россия и Кыргызстан. О своем намерении вступить в ЕАЭС в разное время заявляли Монголия, Таджикистан и Тунис, а также непризнанные республики - Абхазия, Южная Осетия, ПМР, ЛНР и ДНР.