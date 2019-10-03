Юлия Герт: "Немецкая футбольная школа КР" зарекомендовала себя очень хорошо

Все мы дети родного Кыргызстана, независимо от того какой мы национальности. Но что мы знаем друг о друге? Как строится работа в общинах многонационального Кыргызстана? Как люди берегут свой родной язык, удается ли сохранить традиции, оказывают ли социальную помощь многодетным, пожилым, молодым семьям, чувствует ли себя нужными стране, счастлива ли молодежь?

В этой новой рубрике редакция VB.KG первой общиной выбрала немецкую. О работе молодежного направления рассказала координатор программной работы общественного объединения "Народный совет немцев КР" Юлия Герт.

Как проводится работа с молодежью в немецкой общине?

- Немецкое Молодежное Объединение "Deutscher Jugend verbandin Kirgistan/Союз немецкой молодежи в Кыргызстане" является структурным подразделением ОО "Народный Совет немцев Кыргызской Республики"и осуществляет свою деятельность с 18 февраля 2017. Главными целями МО являются: активизация молодежной работы, восстановление интереса к немецкому языку, работа с детьми, сотрудничество с международными организациями и совместные мероприятия, культурно-просветительная деятельность, информационная работа

Что удается? Сколько было в объединении молодых и сколько сейчас?

- На сегодняшний день немецкое молодёжное движение состоит из 6 клубов, в которых насчитывается свыше 80 участников, которые активно принимают участие во всех мероприятиях. Вся молодёжная работа ведется при непосредственной поддержке Центров встреч. Таким образом, все мероприятия, проводимые Центрами встреч, можно считать проведёнными при помощи молодёжных клубов.

На чем делаете упор?

- На 2019 год мы поставили себе цель открыть 7-ой Молодежный клуб и увеличить количество участников не менее, чем до 100 человек. Для того, чтобы привлечь детей и молодежь мы, совместно с Центрами Встреч проводим всевозможные кружки: танцевальный; хоровое пение; ИЗО, кружки немецкого языка, различные мастер классы и многое другое.

Самым главным мы считаем приобщение детей и молодежи немецкой национальности к своему исторически родному языку. Для этого мы проводим языковые площадки для детей и языковые лагеря для молодежи, где дети в течение 10 дней изучают немецкий язык, обычаи и традиции немецкого народа посредством таких лабораторий, как "Танцы", "Театр", "Творчество". В 2019 году нам удалось пригласить двоих языковых ассистентов из Германии для того, чтобы у детей и молодежи имелась возможность поговорить с носителями языка, а также получить представление о современной Германии так сказать "из первых рук". Также проводим курсы немецкого языка, начиная от детей с 3-х лет и заканчивая сеньорами.

Что такое Центры встреч, для кого они созданы?

Центры Встреч – это региональные представительства нашей организации в региональных центрах. В городах Бишкек, Кант, Токмок, селах Беловодское, Сокулук, городе Талас, г. Кара-Балта, г. Майлуу-Суу проходят также всевозможные культурные проекты и курсы немецкого языка для немецкого этнического населения Кыргызстана всех возрастных групп.

Несколько лет назад представители немецкой диаспоры в Кыргызстане переживали, что молодежь не хочет изучать немецкий язык, мол, дома уже не говорят на немецком, нет такой необходимости, семьи смешанные... Удалось что-то поменять?

- За несколько лет произошел перелом: в настоящий момент у молодежи появилось стремление изучать немецкий язык, если не как второй родной, то как иностранный, для того, чтобы принимать участие в международных проектах в Германии, которые проводит наша организация или же по программам образовательного характера, которые сейчас довольно популярны в Вузах, где немецкий преподается как иностранный язык.

Для того, чтобы преподавание немецкого языка велось на квалифицированном уровне, в 2017 году мы начали процесс оформления лицензии на Образовательный Центр "Deutschohne Grenzen" на базе Кыргызско-Немецкого Дома, где можно будет получить знания немецкого языка с Одо Среднего уровня владения, и в начале 2018 получили данную лицензию. Сейчас работа Центра налажена и среди желающих изучать немецкий язык не только этнические немцы, но и студенты ВУЗов, где им преподают немецкий как иностранный, школьники, а также все желающие.

Мы постоянно находимся в поисках чего то нового, креативного, так в начале 2017 году совместно с Федерацией Футбола КР мы начали работу над пилотным проектом "Немецкая футбольная школа в Кыргызстане" и уже 23 мая 2018 состоялось официальное открытие данного проекта, цель которого - обучения детей и молодежи немецкому языку через спорт, а также для привлечения их к футболу. Участники проекта были поделены на три возрастные группы, в каждой группе помимо тренера по футболу, работает также языковой ассистент, который проводит занятия по немецкому языку на футбольную тематику. С целью популяризации данного проекта уже в начале июня 2018 был проведен пилотный проект "Футбольно-лингвистический лагерь для детей на оз. Иссык-Куль". Молодежь в восторге. Проект нам утвердили и уже на 2020 год проект запланирован для большего количества участников.

В данное время "Немецкая футбольная школа" себя зарекомендовала очень хорошо, открыта четвертая группа в г. Кант. И вскоре участников проекта ждет грандиозное событие – в Немецком Доме состоится встреча с футболистами Национальной сборной Кыргызстана по футболу – Эдгардом Бернхардом и Виталием Люксом, этническими немцами Кыргызстана, которые в 90-е годы переехали с родителями в Германию. Для наших юных футболистов эта встреча может послужить огромной мотивацией изучать немецкий язык и профессионально тренироваться футболу.

В 2019 году начал работу еще один языковой проект "Немецкая театральная студия", концепция которого аналогичная проекту "Немецкая футбольная школа", только целью является изучение немецкого языка через искусство. В настоящий момент работают три возрастные группы – детская, подростковая и взрослая, набор идет во все группы – поэтому "HerzlichWillkommen" всем желающим к нам присоединиться.

Такими проектами мы даем возможность изучать немецкий язык не только сидя за партами, что иногда бывает очень скучно, особенно детям и подросткам, а изучать его в действии, что как показывает практика, делает изучение языка намного эффективнее.

Ранее в СМИ упоминалось о международных молодежных обменах Германии-Кыргызстана, в преломлении к немецкой молодежи как он работает?

- Да, действительно этот проект является новым видом деятельности и 2018-2019 годах он был успешно реализован, как в Германии, так и в Кыргызстане.

Международный молодежный обмен - это встреча молодежных групп из Кыргызстана и Германии, в ходе которой обсуждаются интересные и существенные для молодежи темы и происходит знакомство с культурными традициями этих стран. Участие в организации молодежного обмена дает опыт проведения международных проектов, расширяет кругозор, позволяет наладить рабочие и дружеские контакты с молодежью других стран и дает хорошую возможность попрактиковаться в немецком языке.

В данный момент, чтобы участвовать в данном проекте при отборе кандидатов мы учитываем в первую очередь активность немецкой молодежи, потом знание немецкого языка, но уже во время проекта в Германии, наша молодежь начинает сама понимать, что зная язык на уровне А1- А2 (начальный уровень), невозможно полноценно коммуницировать со своими сверстниками. И чтобы избежать таких ситуаций в будущем, наряду с активностью в Молодежных Клубах, знание немецкого языка на уровне B1 (средний уровень) – будут главными критериями отбора в данный проект.

С какими немецкими организациями, вы сотрудничаете?

- За последние год начинает налаживаться работа с Гете Институтом. За 2017 год и по сегодняшний день в его проектах, организуемых, как в Кыргызстане, в Казахстане, так и в Германии приняли участие более 50 человек. Активно сотрудничаем с Баварским Молодежным Объединением, Союзом русскоговорящей молодежи в Германии "Юность" Баварии.

С 2016 года Молодежное Объединение начало активное сотрудничество с ifa-Институтом по Международным отношениям, деятельность которого направлена на развитие молодежных организаций в сфере международных обменов, информационной работы, а также культуры. Мы участвуем в семинарах и тренингах, проводимых данной организацией в Германии и России, в 2016 годы мы получили стипендию на прохождение стажировки в Молодежной организации djo-DeutscheJugendinEuropa,Берлин, в 2017 году – стипендию для повышения квалификации учителя немецкого языка в сфере билингва преподавания немецкого языка, Берлин, а в 2018 году – две стипендии – одну для прохождения стажировки в DeutscheAllgemeineZeitung, Алмата, и стипендию на прохождения стажировки в сфере "Театрального искусства", Мюнхен.

В рамках культурно-просветительной деятельности мы проводим различные семинары и конференции, празднуем государственные и национальные праздники, совместно с Посольством ФРГ в Кыргызстане участвует в Рождественской Ярмарке в Ресторане Штайнброй и в дипломатической ярмарке по случаю празднования Нооруза.

В Кыргызстане мы сотрудничаем с Молодежным Объединением "Я люблю Кыргызстан/IloveKyrgystan". Совместно мы организуем некоторые обменные проекты с партнерами из Германии, обмены проходят и в Кыргызстане и в Германиии.

Обо всем пишем на сайте www.vdkr.org, который ведет молодежная организация. О больших проектах рассказываем в газете DaZ-Asia (Казахстан), или в журналe BiZ-Bote.

Пользуясь возможностью, обращаемся к немцам, проживающим в Кыргызстане: проводите информационно-разъяснительную работу с вашими детьми и внуками, рассказывайте им свои истории переселения, говорите с ними на том немецком языке, который вы запомнили от своих родителей, бабушек и дедушек и приводите их к нам. Известно, что дети и молодежь, рожденные после 1993 года не смогут самостоятельно, то есть без взрослых уехать в Германию. Так давайте совместно дадим молодежи шанс выучить свой исторически родной язык, побывать на своей исторической родине, возможно даже получить образование в Германии, чтоб вернуться в Кыргызстан специалистом с немецким образованием.

Сколько сегодня в Кыргызстане проживает немцев до 35 лет?

- По статистике в Кыргызстане проживает более 8000 немцев, которая к сожалению, не показывает возрастные группы. Ждем перепись населения в 2020 году для актуализации.

Есть ли у молодых немцев желание выехать в Германию? Если да, то существуют ли для них программы переселения?

- Желание есть, но не всегда есть возможность. Самостоятельно можно выехать молодым людям, которые родились до 31.12.1992, они могут самостоятельно подать заявление о переселении, сдать языковой тест. Если же человек рожден после 31.12.1992, то он может уехать только со своими родителями, как основными заявителями.

На ваш взгляд, есть ли у немецкой молодежи возможности для участия в политической жизни Кыргызстана?

Приглашают ли представителей молодых на тренинги международные организации, государственные органы?

- Возможность есть, все упирается во время и желание. Мы сотрудничаем с Молодежным Крылом Ассамблеи народа Кыргызстана и в рамках их общественно-политической деятельности, участвуем в политической жизни Кыргызстана.

Изучают ли кыргызский язык немецкая молодежь? Есть ли молодые лидеры, которые готовы представить диаспору в парламенте?

- Как во всех Вузах и школах преподается кыргызский язык и немецкая молодежь учить его в рамках образования КР. Молодых лидеров растим.

Ваши совместные проекты со взрослыми, пожилыми?

- В этом году мы провели пилотный проект "Лагерь, отхватывающий несколько поколений", участниками которого стали дети и подростки в возрасте от 8 до 15 лет, а также взрослое поколение в возрасте от 50 до 70 лет. Целью данного проекта являлся диалог поколений, передача обычаев и традиций, а также совместное изучение немецкого языка. Совместно со взрослыми и пожилыми мы проводим культурные мероприятия – наши национальные праздники, такие как Пасха, Рождество.

Каким бы опытом хотели поделиться с другими общинами?

- Секрет активности – желание вести активную, интересную жизнь..

Этот год регионов и цифровизации в Кыргызстане - удалось придумать что то в этом направлении?

- Мы модернизировали наш сайт, страницу Instagram, ввели единицу – редактор, которые курирует и регионы, чтобы их мероприятия публиковались на сайте

Зеленая экономика и немецкая молодежь - существует ли какие то экологические проекты в области экономики для молодежи?

- Пока нет, но это хорошая идея для дальнейших проектов.

Как решаете вопрос обеспеченности учебниками, книгами на немецком языке?

- Учебники и книги на немецком языке мы приобретаем из грантовых средств, поэтому не чувствуем в них необходимости.

Вопрос касающийся самоидентичности. Как ощущает себя молодежь, возникают ли вопросы о сохранении "немецкости"?

- В настоящий момент это открытый вопрос. Ведем информационную работу с молодежью, делаем опрос – кем же они себя считают – немцами, потомками немцев или уже людьми другой национальности, так как очень много смешанных браков.