Хватит ли у государства мужества противостоять "мясной" мафии?

Национальный статистический комитет опубликовал данные о росте цен на мясную продукцию. Они, эти данные, огорчают и наводят на тревожные мысли.

Но сначала конкретика. Среднереспубликанские цены на говядину в сентябре 2019 года по сравнению с этим же месяцем прошлого взлетели на 16,76 сома, или на 5,2 процента. Цена на баранину за это же время увеличилась на 10,69 сома, то есть на 3,6 процента. Рост цен на свинину составил четыре процента (350 сомов).

Максимальные потребительские цены на говядину и баранину зафиксированы в Оше, Джалал–Абаде и в Бишкеке (350 сомов). Минимальный рост цен на эту продукцию отмечен в Таласе и Иссык–Кульской области (280 - 290 сомов). С чего поползли вверх цены на жизненно необходимую для кыргызстанцев продукцию? С инфляцией у нас все в порядке, она не галопирует, как в других странах, никаких аграрных катаклизмов в стране не произошло.

Помните, как пел Высоцкий: " Словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам"? Это я к тому, что рост цен на мясную продукцию иные наши не очень компетентные граждане связывают с 30–процентной надбавкой к зарплатам учителям и врачам. И этими сентенциями они щедро делятся с гражданами. Но есть в этих измышлизмах одна закавыка: цены на мясо ползут вверх в течение всего года, а о прибавке к жалованью педагогам и докторам стало известно максимум два месяца назад. Государство давно отстранилось от анализа ценовой политики, отдало ее на откуп проходимцам– коммерсантам, именно они сегодня устанавливают цены на рынках. Фермеры Чуйской области вынуждены продавать говядину оптовым перекупщикам по 200 - 220 сомов за килограмм. И пусть только попробует какой–нибудь фермер–животновод отказать барыгам в продаже с трудом выращенных животных. Те могут и коровник поджечь, и скот угнать, да и самому фермеру накостылять. Но даже если черные коммерсанты не будут давить на крестьянина, его все равно с мясом и близко не пустят к рынку. Там все давно схвачено. У прилавков только свои люди! Да и некогда сельчанину стоять весь день на базаре. Скот кормить нужно, пасти его. Оптовик приезжает к базару и сдает мясо, думаете, продавцу? Дудки! Еще одному оптовику, который уже спихивает продукцию человеку за прилавком. То есть мясо перепродается несколько раз, прежде чем его предложат покупателю. Каждый коммерсант, естественно, хочет получить прибыль побольше, вот и набрасывает по сому–полтора за каждый килограмм. Поэтому идет постоянно рост цен.

В условиях рыночной экономики возводить административные барьеры бессмысленно и контрпродуктивно. Но необходимо и в предлагаемых обстоятельствах находить разумные решения. Между прочим, в соседних республиках уже давно действуют так называемые заготовительные кооперативы. Они закупают у крестьян не только животноводческую продукцию, но и фрукты с овощами. Заготовители привозят туши животных на рынки, разделывают их, а другие работники этих кооперативов продают мясо горожанам. Эти частные компании работают под присмотром государства и не позволяют безмерно задирать цены на сельхозпродукцию.

До 1991 года и у нас работала такая система. Коопторговские работники разъезжали по селам и закупали у владельцев частных подворий сельхозпродукцию, а потом продавали ее в фирменных магазинах. Никто при этом не оставался в накладе: ни сельчане, ни коммерсанты. Интересно, хватит ли сейчас у государства принципиальности и мужества возродить систему коопторга?