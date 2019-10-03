Турсунбек Акун: Некоторые судьи продолжают работать на Атамбаева

Некоторое судьи, избранные еще при бывшем президенте Алмазбеке Атамбаеве, продолжают на него работать. Об этом VB.KG заявил экс-омбудсмен КР Турсунбек Акун.

Он сообщил, что намерен писать жалобу в Совет судей на судью Октябрьского районного суда Аиду Жогоштиеву. Она, по мнению правозащитника, намерено оставила без рассмотрения его иск к телеканалу "Апрель" и журналисту Канату Каниметову о защите чести и достоинстве.

- К судье есть большие претензии, я буду бороться. Сначала у нас вообще не принимали документы, ссылаясь на неправильное заполнение. Потом у них якобы не открывались диски с видеоинтервью Алмазбека Атамбаева, где он оклеветал меня по делу Батукаева. Хотя у нотариуса, у которого мы их заверяли, все открывалось. На последнее заседание наш адвокат опоздал на 10 минут, и не дождавшись его суд решил не рассматривать иск, - рассказал Акун.

При этом он отметил, что его иски еще на трех журналистов, поданные в Ленинский райсуд, также были оставлены без рассмотрения.

- Это говорит о том, что власть не до конца сменилась, некоторые судьи еще противоборствуют, - уверен правозащитник.

Турсунбек Акун уведомил, что подает повторный иск на телеканал "Апрель" и Каната Каниметова, и его не интересует, что сам телеканал уже по сути не работает. Сумма ущерба та же – 500 тысяч сомов.

- Это дело принципа. Я жду, когда Генпрокуратура передаст дело по Батукаеву в суд. Следственные органы выяснили, что я не имею отношения к его незаконному освобождению. А ведь именно мной в 2013 году пожертвовали из-за этого инцидента – только меня уволили, оклеветали, а все остальные остались безнаказанными. Справедливость должна восторжествовать, - заключил бывший Омбудсмен, напомнив, что ранее иск в отношении самого Алмазбека Атамбаева он отозвал.