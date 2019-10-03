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Двое молодых парней побили бишкекчанина из хулиганских побуждений

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- Оксана Гут
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Оперативниками бишкекской милиции задержаны подозреваемые в совершении хулиганства. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

2 октября в УВД Первомайского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы Б.Ж. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 2 сентября примерно в 20:30 часов, находясь возле бильярдного клуба "Золотой теленок", что по улице Л. Толстого, из хулиганских побуждений нанесли ему телесные повреждения.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 266 (хулиганство) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий оперативниками Службы криминальной милиции УВД Первомайского района по горячим следам были задержаны подозреваемые А.Э. 1998 года рождения и Б.Б. 1997 года рождения, после чего доставлены в Следственную службу УВД Первомайского района.

В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики они водворены в ИВС ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/382075
Теги:
задержание, избиение, хулиганство, Бишкек, Кыргызстан
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