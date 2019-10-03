В Кемеровской области в результате драки умер уроженец Кыргызстана

В больнице города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области скончался 25-летний уроженец Кыргызстана Болот Атакулов. Он был госпитализирован после ударов по голове, нанесенных одним из посетителей бара, где возник конфликт.

По словам этого человека, он стал очевидцем ссоры, происшедшей между молодым человеком (им и был Атакулов) и его спутницей. И якобы предложил тому выйти на улицу разобраться. Между ними началась драка, в ходе которой 32-летний кемеровчанин сбил с ног кыргызстанца и несколько раз ударил его головой об асфальт.

Очевидцы вызвали на место скорую помощь, и пострадавший был срочно госпитализирован. У него диагностировали черепно-мозговую травму, перелом височной кости черепа и ушиб головного мозга. В результате усилий, предпринятых врачами, 25-летний Болот Атакулов пришел в себя, но в дальнейшем все же скончался.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении виновного в гибели возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сам Атакулов был тренером по боксу одного из фитнес-клубов города. Здесь у него осталась только сестра-студентка. Представители местной кыргызской диаспоры начали сбор средств для отправки тела погибшего на родину.