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В Москве задержали разыскиваемого в Кыргызстане мошенника

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- Евгений Денисенко
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В Москве обнаружен и взят под стражу мужчина, который находился в межгосударственном розыске за преступление, совершенное на территории Кыргызстана. Это операция была проведена сотрудниками территориального подразделения ОМВД по российской столице при содействии их коллег из представительства МВД КР в РФ.

Как рассказали в представительстве, 50-летний задержанный Ю.Н., уроженец Красноярского края, скрывался от следственных органов Кыргызстана, будучи обвиняемым по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием служебного положения" УК КР. Являясь директором одного из ООО, он в апреле 2016 года заключил контракт с ОсОО на поставку сырой нефти, на общую сумму 328 604 долларов. Но после получения оговоренного объема не выполнил условия контракта и скрылся.

Подсчитано, что своими действиями Ю.Н. нанес ОсОО ущерб в особо крупном размере, на общую сумму почти в 22.7 миллиона сомов. В данный момент решается вопрос о возвращении разыскиваемого в Кыргызстан, проинформировали в представительства МВД КР в РФ.


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URL: https://www.vb.kg/382078
Теги:
задержание, розыск, Россия, Москва, Кыргызстан
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