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В Москве массово задерживают таксистов из КР? Комментарий посольства

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- Екатерина Улитина
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В Москве последние дня массово проверяют таксистов из Кыргызстана, многих задерживают. Были случаи департации. Информацию об этом распространяют в социальных сетях.

Представители диаспоры в России подтвердили VB.KG, что сотрудники правопорядка усиленно проверяют документы.

В посольстве Кыргызстана в России редакции сообщили, в эти дни в Москве и Московской области проходит рейд "Нелегал". В диппредставительстве подчеркнули, что проверке подвергаются не только таксисты и не только граждане Кыргызстана.

Рейд направлен на выявление нелегальных мигрантов в целом. В случае выявления нарушений со стороны иностранных граждан, в отношении них будут приниматься меры административного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, вплоть до выдворения и ограничения на въезд в Российскую Федерацию, - говорится в сообщении посольства.

Посольство в очередной раз напомнило, что каждому гражданину Кыргызской Республики необходимо подавать лично свои документы на регистрацию в территориальные органы миграционной полиции МВД Российской Федерации по месту своего проживания, не используя услуги посредников.


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URL: https://www.vb.kg/382079
Теги:
миграция, посольство, Россия, трудовая миграция, Москва, Кыргызстан, такси
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