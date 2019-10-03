В Москве массово задерживают таксистов из КР? Комментарий посольства

В Москве последние дня массово проверяют таксистов из Кыргызстана, многих задерживают. Были случаи департации. Информацию об этом распространяют в социальных сетях.

Представители диаспоры в России подтвердили VB.KG, что сотрудники правопорядка усиленно проверяют документы.

В посольстве Кыргызстана в России редакции сообщили, в эти дни в Москве и Московской области проходит рейд "Нелегал". В диппредставительстве подчеркнули, что проверке подвергаются не только таксисты и не только граждане Кыргызстана.

Рейд направлен на выявление нелегальных мигрантов в целом. В случае выявления нарушений со стороны иностранных граждан, в отношении них будут приниматься меры административного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, вплоть до выдворения и ограничения на въезд в Российскую Федерацию, - говорится в сообщении посольства.

Посольство в очередной раз напомнило, что каждому гражданину Кыргызской Республики необходимо подавать лично свои документы на регистрацию в территориальные органы миграционной полиции МВД Российской Федерации по месту своего проживания, не используя услуги посредников.