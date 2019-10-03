Дом сестер Аташевых, или дорога по Красным книгам

Недавно мэрия Бишкека гордо отрапортовала о сносе очередной "незаконной" постройки – забора по улице Кара-Кульская. На место показательно согнали грейдеры и превратили в руины кирпичную постройку и хозпостройки, расположенные на территории. Причем, все это обрастало непонятно откуда взявшейся информацией, что проживающие в доме – племянницы ни то депутата, ни то прокурора. О том, что дом принадлежит двум дочерям, получившим его в наследство от безвременно ушедшего отца, не имеющего ничего общего с надзорными и законодательными органами, никто не удосужился выяснить.

- Если бы у нас была такая родня, думаете, нас бы тронули, и мы не урегулировали этот вопрос? – сетует VB.KG одна из сестер Аташевых – Асель.

Надо отметить, что после демонтажа забора. К слову сказать, произведенного самым варварским способом, женщины вынуждены жить в прямом смысле на улице. Под их окнами ходят не только бродячие собаки, но и столичные бомжи.

Попранное право собственности

Однако сейчас больше всего сестер Аташевых страшит, что мэрия, лишив их забора, в дальнейшем лишит, несмотря на наличие Красной книги на земельный участок, и единственной крыши над головой.

Примечательно, что до того, как Китай выделил немалый грант на строительство и реконструкцию дорог Бишкека, дом семьи Аташевых никому не мешал. От трассы он находился в достаточном отдалении, а наличие Красной книги давало, согласно нормам Конституции, определенные гарантии незыблемости и защиты их собственности.

Однако, по словам других местных жителей, судебные органы создали подобный прецедент и признали сейчас их выдачу, более чем десятилетие назад, незаконной.

- Как можно отменить Красную книгу? Это документ, которым государство гарантирует гражданам незыблемое право собственности. На Западе, наличие такой книги обязывает власти либо договариваться, либо выплачивать компенсацию. По-другому никак, - говорит адвокат семьи Аташевых Эрик Ирискулбеков.

Несмотря на Конституционные права, спокойной жизни двух сестер и вдовы пришел конец три года назад. Представители муниципалитета неожиданно заявили, что рядом с их домом будет проходить автомобильная трасса. И предложили отдать под нее часть территории их дома. Вот только выяснилось, что ездить по новому автобану машины будут аккурат напротив второго этажа дома Аташевых - то есть, на уровне их спальни.

- Понятное дело, мы отказались. Это же вопросы безопасности. Ведь не исключено, что машина не впишется в поворот и залетит к нам в окно, - сетует Асель Аташева.

Интересно другое, недалеко от новой правительственной трассы проходит линия электропередач. А это однозначно противоречит установленным нормам возведения подобных дорог. Но и это видно, никого не волнует.

К тому же, оспариваемая часть – 3 сотки, была еще в 1999 году отдана в пользование бывшей владелице дома Е. Ткачевой в бессрочное пользование. И постановление о возвращении территории и ее передаче обратно в пользование муниципалитета в настоящее время нет. Остальные 6 соток, которые сейчас боятся потерять сестры Аташевы, некогда купил их дедушка. Причем, в Советское время Курманбек Аташев находился в ранге министра торговли Киргизской ССР, депутата Верховного Совета республики и имел ряд правительственных наград. Вот только нынешнюю власть его заслуги перед государством, как видно, также интересуют мало.

Судебные перипетии

В 2017 году власти подали на Аташевых в суд. И после этого начался настоящий цирк на законодательном уровне. Несколько раз судебный орган отклонял исковое заявление, но осенью его все-таки взяли в производство.

- В ходе судебного заседания выяснилось, что по данным Бишкекского госрегистра, подлежащие по требованию мэрии сносу забор, части двух навесов и хозпостроек расположены не на 6-ти сотках Аташевых, а на земельном участке Е. Ткачевой. А значит, земля однозначно не является муниципальной и не принадлежит мэрии. Тем более, данное постановление не отменено по сей день и пользователем участка по-прежнему является бывшая владелица Ткачева. Однако, несмотря на установленные в суде вышеуказанные обстоятельства, судебный орган, удовлетворяет иск УЗС мэрии к Аташевым об устранении препятствий к сносу. И помимо спорной земли, включает туда навесы и хозпостройки Аташевых, а не спорной территории. Вторая инстанция в прошлом году отменила решение первой и оставила иск УЗС без удовлетворения. Однако в Верховному суде по жалобе УЗС решение горсуда отменили и направили дело на новое рассмотрение. Там без нашего участия провели судебное заседание и оставили в силе решение Первомайского суда, - пояснил VB.KG адвокат Аташевых Эрик Ирискулбеков.

Несмотря на то, что срок на предоставление 30-дневного срока добровольного исполнения не исчерпан, а сроки кассационного определения Бишкекского горсуда не пропущены, мэрия преступила к демонтажу.

- Самое главное, в решении Первомайского суда и исполнительного листа, не расположены, подлежащий сносу, забор и навес. Они находятся на участке территории, по-прежнему, закрепленном за Е. Ткачевой. А вот на этот земельный участок решения суда нет. Следовательно, в случае сноса забора и хозпостроек, судебные исполнители и мэрия вышли за рамки закона и превысили свои полномочия. Также проект развязки этой дороги не был согласован не с одним жителем. Они начали его писать по завершению всего процесса, когда пошли судебные тяжбы. На суде мы просили, чтобы нам предоставили этот документ, проект, но они это не сделали. Мы у них спрашивали, для чего им нужен участок Аташевых. Мэрия утверждает, что они возвращают его в собственность муниципалитета, и что с дорогой он не связан. Это альтернативная правительственная трасса. Кто строит эту дорогу таким образом, что с моста можно залететь на второй этаж? По первоначальному проекту она должна была плавно уйти вправо. Но мэрия не смогла прийти к конструктивному консенсусу с жителями. Хотели строители зайти и на территорию Ботсада, но бишкекчане и юристы выступили против отчуждения "особо охраняемой природной зоны". По первоначальному плану здесь должен быть эстакадный мост и развязка. Сейчас от него остался лишь аппендицит, - подчеркивает Эрик Ирискулбеков.

Прецедент по отъему создан?

Другие жители улиц, прилегающих к "пробиваемой" дороге открыто говорят, что суды у них уже отобрали Красные книги, выданные еще 10-15 лет назад и по которым давно прошли все сроки давности. А вот находящейся по соседству с Аташевыми дом отца одного из лидеров депутатской фракции в ЖК, как ни странно, никому не мешает, как собственно и его забор. Хотя развязка трассы подразумевала и этот снос. Не предлагают власти никакой положенной по закону компенсации и жителям, попавшим под реконструкцию. Просто суды удовлетворяют иски в нарушении всех норм закона и Конституции не в пользу собственников.

В УЗС мэрии никаких четких комментариев относительно судьбы дома сестер Аташевых не дают.

Адвокат семьи Эрик Ирискулбеков написал заявление в генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела действия представителей ПССИИ, сотрудников мэрии Бишкека, которые 18 сентября произвели незаконные снос забора и хозпостроек на пересечении улиц Кара-Кульская и Медерова.

- Действия вышеуказанных лиц попадают под квалификацию стать 320, 331 УК КР. Просим надзорный орган дать правовую оценку случившемуся и привлечь их к уголовной ответственности, - подчеркнул адвокат Аташевых.

Семья Аташевых не знает, на какие средства будет восстанавливать поломанный забор. У оставшихся без кормильца вдовы и ее дочерей таких денег нет.

Рабочие же, которые занимаются строительством дороги на пересечении Кара-Кульской и Медерова, уже начинают потихоньку сворачиваться. Говорят, сезон дорожных работ подходит к концу. Вот только сестрам Аташевым, получившим дом в наследство от деда, а затем отца и вдове бывшего хозяина дома от этого не легче. Они опасаются, что мэрия за это время попытается убрать и другое препятствие для реализации гранта – их единственную крышу над головой.