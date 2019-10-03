Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Дом сестер Аташевых, или дорога по Красным книгам

370  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Недавно мэрия Бишкека гордо отрапортовала о сносе очередной "незаконной" постройки – забора по улице Кара-Кульская. На место показательно согнали грейдеры и превратили в руины кирпичную постройку и хозпостройки, расположенные на территории. Причем, все это обрастало непонятно откуда взявшейся информацией, что проживающие в доме – племянницы ни то депутата, ни то прокурора. О том, что дом принадлежит двум дочерям, получившим его в наследство от безвременно ушедшего отца, не имеющего ничего общего с надзорными и законодательными органами, никто не удосужился выяснить.

- Если бы у нас была такая родня, думаете, нас бы тронули, и мы не урегулировали этот вопрос? – сетует VB.KG одна из сестер Аташевых – Асель.

Надо отметить, что после демонтажа забора. К слову сказать, произведенного самым варварским способом, женщины вынуждены жить в прямом смысле на улице. Под их окнами ходят не только бродячие собаки, но и столичные бомжи.

Попранное право собственности

Однако сейчас больше всего сестер Аташевых страшит, что мэрия, лишив их забора, в дальнейшем лишит, несмотря на наличие Красной книги на земельный участок, и единственной крыши над головой.

Примечательно, что до того, как Китай выделил немалый грант на строительство и реконструкцию дорог Бишкека, дом семьи Аташевых никому не мешал. От трассы он находился в достаточном отдалении, а наличие Красной книги давало, согласно нормам Конституции, определенные гарантии незыблемости и защиты их собственности.

Однако, по словам других местных жителей, судебные органы создали подобный прецедент и признали сейчас их выдачу, более чем десятилетие назад, незаконной.

- Как можно отменить Красную книгу? Это документ, которым государство гарантирует гражданам незыблемое право собственности. На Западе, наличие такой книги обязывает власти либо договариваться, либо выплачивать компенсацию. По-другому никак, - говорит адвокат семьи Аташевых Эрик Ирискулбеков.

Несмотря на Конституционные права, спокойной жизни двух сестер и вдовы пришел конец три года назад. Представители муниципалитета неожиданно заявили, что рядом с их домом будет проходить автомобильная трасса. И предложили отдать под нее часть территории их дома. Вот только выяснилось, что ездить по новому автобану машины будут аккурат напротив второго этажа дома Аташевых - то есть, на уровне их спальни.

- Понятное дело, мы отказались. Это же вопросы безопасности. Ведь не исключено, что машина не впишется в поворот и залетит к нам в окно, - сетует Асель Аташева.

Интересно другое, недалеко от новой правительственной трассы проходит линия электропередач. А это однозначно противоречит установленным нормам возведения подобных дорог. Но и это видно, никого не волнует.

К тому же, оспариваемая часть – 3 сотки, была еще в 1999 году отдана в пользование бывшей владелице дома Е. Ткачевой в бессрочное пользование. И постановление о возвращении территории и ее передаче обратно в пользование муниципалитета в настоящее время нет. Остальные 6 соток, которые сейчас боятся потерять сестры Аташевы, некогда купил их дедушка. Причем, в Советское время Курманбек Аташев находился в ранге министра торговли Киргизской ССР, депутата Верховного Совета республики и имел ряд правительственных наград. Вот только нынешнюю власть его заслуги перед государством, как видно, также интересуют мало.

Судебные перипетии

В 2017 году власти подали на Аташевых в суд. И после этого начался настоящий цирк на законодательном уровне. Несколько раз судебный орган отклонял исковое заявление, но осенью его все-таки взяли в производство.

- В ходе судебного заседания выяснилось, что по данным Бишкекского госрегистра, подлежащие по требованию мэрии сносу забор, части двух навесов и хозпостроек расположены не на 6-ти сотках Аташевых, а на земельном участке Е. Ткачевой. А значит, земля однозначно не является муниципальной и не принадлежит мэрии. Тем более, данное постановление не отменено по сей день и пользователем участка по-прежнему является бывшая владелица Ткачева. Однако, несмотря на установленные в суде вышеуказанные обстоятельства, судебный орган, удовлетворяет иск УЗС мэрии к Аташевым об устранении препятствий к сносу. И помимо спорной земли, включает туда навесы и хозпостройки Аташевых, а не спорной территории. Вторая инстанция в прошлом году отменила решение первой и оставила иск УЗС без удовлетворения. Однако в Верховному суде по жалобе УЗС решение горсуда отменили и направили дело на новое рассмотрение. Там без нашего участия провели судебное заседание и оставили в силе решение Первомайского суда, - пояснил VB.KG адвокат Аташевых Эрик Ирискулбеков.

Несмотря на то, что срок на предоставление 30-дневного срока добровольного исполнения не исчерпан, а сроки кассационного определения Бишкекского горсуда не пропущены, мэрия преступила к демонтажу.

- Самое главное, в решении Первомайского суда и исполнительного листа, не расположены, подлежащий сносу, забор и навес. Они находятся на участке территории, по-прежнему, закрепленном за Е. Ткачевой. А вот на этот земельный участок решения суда нет. Следовательно, в случае сноса забора и хозпостроек, судебные исполнители и мэрия вышли за рамки закона и превысили свои полномочия. Также проект развязки этой дороги не был согласован не с одним жителем. Они начали его писать по завершению всего процесса, когда пошли судебные тяжбы. На суде мы просили, чтобы нам предоставили этот документ, проект, но они это не сделали. Мы у них спрашивали, для чего им нужен участок Аташевых. Мэрия утверждает, что они возвращают его в собственность муниципалитета, и что с дорогой он не связан. Это альтернативная правительственная трасса. Кто строит эту дорогу таким образом, что с моста можно залететь на второй этаж? По первоначальному проекту она должна была плавно уйти вправо. Но мэрия не смогла прийти к конструктивному консенсусу с жителями. Хотели строители зайти и на территорию Ботсада, но бишкекчане и юристы выступили против отчуждения "особо охраняемой природной зоны". По первоначальному плану здесь должен быть эстакадный мост и развязка. Сейчас от него остался лишь аппендицит, - подчеркивает Эрик Ирискулбеков.

Прецедент по отъему создан?

Другие жители улиц, прилегающих к "пробиваемой" дороге открыто говорят, что суды у них уже отобрали Красные книги, выданные еще 10-15 лет назад и по которым давно прошли все сроки давности. А вот находящейся по соседству с Аташевыми дом отца одного из лидеров депутатской фракции в ЖК, как ни странно, никому не мешает, как собственно и его забор. Хотя развязка трассы подразумевала и этот снос. Не предлагают власти никакой положенной по закону компенсации и жителям, попавшим под реконструкцию. Просто суды удовлетворяют иски в нарушении всех норм закона и Конституции не в пользу собственников.

В УЗС мэрии никаких четких комментариев относительно судьбы дома сестер Аташевых не дают.

Адвокат семьи Эрик Ирискулбеков написал заявление в генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела действия представителей ПССИИ, сотрудников мэрии Бишкека, которые 18 сентября произвели незаконные снос забора и хозпостроек на пересечении улиц Кара-Кульская и Медерова.

- Действия вышеуказанных лиц попадают под квалификацию стать 320, 331 УК КР. Просим надзорный орган дать правовую оценку случившемуся и привлечь их к уголовной ответственности, - подчеркнул адвокат Аташевых.

Семья Аташевых не знает, на какие средства будет восстанавливать поломанный забор. У оставшихся без кормильца вдовы и ее дочерей таких денег нет.

Рабочие же, которые занимаются строительством дороги на пересечении Кара-Кульской и Медерова, уже начинают потихоньку сворачиваться. Говорят, сезон дорожных работ подходит к концу. Вот только сестрам Аташевым, получившим дом в наследство от деда, а затем отца и вдове бывшего хозяина дома от этого не легче. Они опасаются, что мэрия за это время попытается убрать и другое препятствие для реализации гранта – их единственную крышу над головой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382083
Теги:
Госрегистр, мэрия, дороги, Китай, кредит, недвижимость, безопасность, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  