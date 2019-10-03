Чем занимается представительство Госслужбы миграции КР в РФ?

Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции Куван Бекмуратов рассказал о деятельности работы представительства Государственной службы миграции при правительстве КР в РФ.

Он сообщил, что представительства работают в городах Москва, Тюмень, Красноярск и за два с половиной года было принято и проконсультировано 14 тысяч 64 человека.

В том числе предоставлено 5 тысяч 984 вакантных мест на территории РФ, совершено 89 выездов в отделы полиции, 61 выезд в Центры временного содержания иностранных граждан, оказано 81 содействие в отправке "Груз-200" на родину. Также возращены задолженности мигрантам по заработной плате на общую сумму 148 млн 742 тысяч 500 рублей.

Госслужбой миграции создан и развивается институт Общественных представителей в РФ, куда привлечены люди из числа объединений соотечественников. Сегодня 32 общественных представителя оказывают консультативную и практическую помощь трудовым мигрантам, в том числе представляют их интересы в отделениях полиции, судах и государственных органах в Центральном федеральном округе (12 человек), в Южном (2), в Сибирском (7), Уральском (3), Приволжском (3), Дальневосточном (3), Северо-западном (1) федеральных округах.

- Благодаря им защищаются права наших граждан в этих регионах, создаётся положительный имидж кыргызстанцев за рубежом, и поддерживается кыргызская этнокультура в стране пребывания, - заключил Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции представительства Госслужбы миграции КР в РФ Куван Бекмуратов.