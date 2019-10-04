Кыргызстанцы стали гостями на юбилее Нововоронежской АЭС

Представители кыргызской диаспоры Воронежской области приняли участие в торжествах по случаю 55-летия Нововоронежской атомной станции, расположенной близ областного центра. Это одна из первых промышленных атомных электростанций СССР, сегодня она обеспечивает теплом весь регион.

- В сентябре 1964 года на станции запустили первый энергоблок с водяным энергетическим реактором. Установка была экспериментальной. За успехи в их освоении в 1976 году АЭС была удостоена первой награды - Ордена Трудового Красного знамени, в 1972 году ей присвоили имя 50-летия СССР, а в 1976 году за успехи в освоении энергоблоков атомной станции наградили орденом Трудового Красного Знамени. Сейчас эта АЭС считается одним из мировых лидеров в работе с мирным атомом, - отметила член бюро Воронежского областного Совета ветеранов, эксперт Евроазиатского регионального отделения Всемирной организации "Объединенные города и местные власти (ОГМВ) Валантина Шумлянская.

- Программа участия в этих торжествах Воронежской региональной общественной организации кыргызов "Мурас" была обширной, - продолжает Шумлянская. - Одними из главных и самых сильных идей были и есть патриотизм и дружба народов, сохранение исторического наследия и правды об итогах Второй мировой и Великой Отечественной войн. Дети и молодежь Воронежской области, России, Кыргызстана, других чтут память молодого кыргызстанца, Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева, совершившего подвиг на воронежской земле. Об этом вновь говорилось и на нынешних мероприятиях. А в центре Нововоронежа состоялось открытие "Стены Памяти" – в знак общей благодарности тем, кто ценой своей жизни отстоял для нынешних поколений возможность спокойно жить и учиться под мирным небом. Кроме того, Советы ветеранов города и Нововоронежской АЭС проделали огромную работу с архивами, родственниками по поиску фотографий, памятных документов той поры, фронтовых писем, чтобы о судьбах защитников Отечестве узнало как можно больше людей.

Делегация кыргызской молодежи ознакомилась с достопримечательностями Воронежа, с историей этого города и расположенной в нем атомной станции, приняла участие в торжественном открытии памятника ее первому реактору. А затем кыргызстанцы побывали в нововоронежской средней школе №2, которая носит имя Чолпонбая Тулебердиева, в музее его имени. Здесь директор Светлана Козлова посвятила гостей в подробности истории жизни и подвига их земляка, который 6 августа 1942 года, в районе села Селявное Второе Лискинского района закрыл грудью амбразуру вражеского дзота.

Во дворе школы установлен памятник Тулебердиеву, возле которого проходят линейки, патриотические акции, встречи детей разных народов.

Украсила прошедшие торжества и юрта, недавно подаренная "Мурасу" властями Таласского района КР, откуда родом был и сам Чолпонбай. От желающих побывать в юрте, сфотографироваться в ней на память, отведать блюда кыргызской национальной кухни не было отбоя.Среди них - многие местные жители, представители руководства Нововоронежа, ветеранской организации АЭС, ее почтенные строители.