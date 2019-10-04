Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстанцы стали гостями на юбилее Нововоронежской АЭС

99  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представители кыргызской диаспоры Воронежской области приняли участие в торжествах по случаю 55-летия Нововоронежской атомной станции, расположенной близ областного центра. Это одна из первых промышленных атомных электростанций СССР, сегодня она обеспечивает теплом весь регион.

- В сентябре 1964 года на станции запустили первый энергоблок с водяным энергетическим реактором. Установка была экспериментальной. За успехи в их освоении в 1976 году АЭС была удостоена первой награды - Ордена Трудового Красного знамени, в 1972 году ей присвоили имя 50-летия СССР, а в 1976 году за успехи в освоении энергоблоков атомной станции наградили орденом Трудового Красного Знамени. Сейчас эта АЭС считается одним из мировых лидеров в работе с мирным атомом, - отметила член бюро Воронежского областного Совета ветеранов, эксперт Евроазиатского регионального отделения Всемирной организации "Объединенные города и местные власти (ОГМВ) Валантина Шумлянская.

- Программа участия в этих торжествах Воронежской региональной общественной организации кыргызов "Мурас" была обширной, - продолжает Шумлянская. - Одними из главных и самых сильных идей были и есть патриотизм и дружба народов, сохранение исторического наследия и правды об итогах Второй мировой и Великой Отечественной войн. Дети и молодежь Воронежской области, России, Кыргызстана, других чтут память молодого кыргызстанца, Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева, совершившего подвиг на воронежской земле. Об этом вновь говорилось и на нынешних мероприятиях. А в центре Нововоронежа состоялось открытие "Стены Памяти" – в знак общей благодарности тем, кто ценой своей жизни отстоял для нынешних поколений возможность спокойно жить и учиться под мирным небом. Кроме того, Советы ветеранов города и Нововоронежской АЭС проделали огромную работу с архивами, родственниками по поиску фотографий, памятных документов той поры, фронтовых писем, чтобы о судьбах защитников Отечестве узнало как можно больше людей.

Делегация кыргызской молодежи ознакомилась с достопримечательностями Воронежа, с историей этого города и расположенной в нем атомной станции, приняла участие в торжественном открытии памятника ее первому реактору. А затем кыргызстанцы побывали в нововоронежской средней школе №2, которая носит имя Чолпонбая Тулебердиева, в музее его имени. Здесь директор Светлана Козлова посвятила гостей в подробности истории жизни и подвига их земляка, который 6 августа 1942 года, в районе села Селявное Второе Лискинского района закрыл грудью амбразуру вражеского дзота.

Во дворе школы установлен памятник Тулебердиеву, возле которого проходят линейки, патриотические акции, встречи детей разных народов.

Украсила прошедшие торжества и юрта, недавно подаренная "Мурасу" властями Таласского района КР, откуда родом был и сам Чолпонбай. От желающих побывать в юрте, сфотографироваться в ней на память, отведать блюда кыргызской национальной кухни не было отбоя.Среди них - многие местные жители, представители руководства Нововоронежа, ветеранской организации АЭС, ее почтенные строители.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382091
Теги:
ВОВ, Россия, диаспора, герой, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  