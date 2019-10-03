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Столичный "мини-Арбат" за 19 млн сомов совсем скоро будет готов

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- Оксана Гут
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Столичный "мини-Арбат" будет готов совсем скоро. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Глава муниципалитета Азиз Суракматов и депутат Бишкекского городского Кенеша Жумабек Салымбеков ознакомились с ходом строительных работ общественного пространства по проспекту Чуй между улицами Т. Айтматова и 7 апреля.

МП "Бишкекасфальтсервис" прокладывает тротуары площадью 2380 кв.м. и велодорожку длиною в 890 метров. Отмечается, что ведутся работы по благоустройству по периметру всего микрорайона Восток-5, велодорожка также будет проходить по периметру вдоль улиц 7 апреля, Түгөлбай Ата, Т.Айтматова и проспекта Чуй, а внутри микрорайона часть велодорожки пройдет по периметру улицы имени Мамбетова.

МП "Бишкексвет" установил 60 бетонных оснований и прокладывает 1,8 км кабельной линии под землей.

МП "Бишкекзеленхоз" проводит земляные работы по подготовке к последующим посадкам. Согласно проекту на данной территории будет дополнительно высажено 120 деревьев.

Ранее территорию под благоустройство зоны отдыха по поручению мэра Азиза Суракматова управление землепользования и строительства освободило от незаконных построек. Обустраивается и парковка для автомобилей, но, пространство для пешеходов будет значительно больше.

В муниципалитете напоминают, что проектные работы и строительство в микрорайоне "Восток-5" начались в первой декаде сентября. Над благоустройством бишкекского мини-Арбата, площадью 1,43 га работают сотрудники МП "Бишкекглавархитектура", "Бишкекасфальтсервис", "Бишкексвет" и "Зеленхоз". На реализацию проекта из городского бюджета выделено 19 миллионов сомов.


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URL: https://www.vb.kg/382100
Теги:
Азиз Суракматов, благоустройство, бюджет, строительство, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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