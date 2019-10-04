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Экс-глава ГКНБ: Атамбаев должен был поступить как мужик

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- Бакыт Стамов
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Бывший президент Алмазбек Атамбаев мог вполне стать в глазах общественности героям, а не тем, кем он сейчас стал, если бы сразу предпринял правильные шаги. Об этом на заседании Общественной комиссии по событиям в Кой-Таше заявил экс-глава ГКНБ Феликс Кулов.

По его словам, еще когда Атамбаева вызывали к следователю он должен был не бояться.

- Он должен был сказать: "Вы хотите меня арестовать или приглашаете свидетелем, хорошо я приду". Вот если бы тогда его арестовали, он мог смело потом сказать: "Вот видите кто там сидит. Меня пригласили в качестве свидетеля и обманул"". Он бы тогда всех размазал и стал бы героям. А вместо этого заперся в доме, - отметил Кулов.

Экс-глава ГКНБ напомнил и про сами события в Кой-Таше, в частности, как должен был себя повести Атамбаев перед началом штурмом спецназа

- Когда началась атака, он сразу должен был выйти к ним. То есть поступить как мужик. Вот если бы его тогда арестовали, он опять был бы героям, - добавил он.

Высказался Феликс Кулов и в адрес руководителей правоохранительных органов.

- На счет того, кто разрабатывал операцию, у меня просто слов нет. Ну как так можно было делать. Я даже до этого говорил: "хотите его задержать, пригласите на суд по ТЭЦ". В конце концов ему можно было бы сказать: "Твоих ребят судят, приходи и заступись за них", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/382104
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Феликс Кулов, ГКНБ, задержание, Кыргызстан
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