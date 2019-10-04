Эксперты: В России возможно усиление ксенофобии к мигрантам

Российские эксперты не исключают рост националистических настроений среди части населения РФ. Об этом было заявлено во время организованного для журналистов в Москве круглого стола на тему: "Предупреждение ксенофобии и радикального национализма в России", участие в котором приняли известные в стране правозащитники и специалисты в данной области.

В ходе мероприятия был представлен доклад, посвященный проявлениям нетерпимости в России в первой половине 2019 года, даны рекомендации по их профилактике для органов государственной власти и институтов гражданского общества.

Презентуя доклад, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод отметил, что это исследование строилось на открытых источниках.

По его словам, если в прошлом году социологи отмечали некоторый рост национализма в России, то в этом году наметились позитивные тенденции, определенное снижение этнофобных настроений. Вместе с тем, согласно недавнему опросу "Левада-центра" (известная российская негосударственная исследовательская организация), три четверти опрошенных россиян – 72 процента – выступают за ограничение притока иностранцев, приезжающих в РФ на заработки. При этом активную позицию по вопросам миграционной политики занимают всё больше граждан, с 2017 года количество неравнодушных возросло вдвое.

Александр Брод считает возможным рост негативизма по отношению к трудовым мигрантам, национальным меньшинствам, использование националистической риторики в политической сфере, а также увеличение количества соответствующих инцидентов. И причины тому видит в "болезненной и не всеми понятой пенсионной реформе", росте цен на товары первой необходимости, услуги ЖКХ, падении доходов, планируемых сокращения в разных сферах трудовой деятельности, когда негатив от происходящего переносится на приезжих.

"В первом полугодии 2019-го было зарегестрировано 10 нападений, совершенных по мотивам национальной и религиозной вражды, 2 человека погибли. Места нападений – Москва, Санкт-Петербург, Якутск (статистика соответствующего период 2018 года – 24 нападения, 6 погибших). Имели место массовые драки на межэтнической основе. А в Якутске изнасилование женщины (совершенное выходцами из Кыргызстана – VB.KG) спровоцировало волну антимигрантских настроений, были разгромлены овощные лавки на местном рынке и избиты 5 человек", - сказал он.

Вместе с тем, по России изымалось большое количество религиозной литературы экстремистского толка, в некоторых регионах - оружие, взрывчатые вещества. "Таким образом практика пресечения деятельности радикальных формирований продолжается", - резюмировал Брод.

"Мы предлагаем, - продолжил он, - улучшить координацию структур, задействованных в сфере молодежной политики, по направлениям противодействия радикальному национализму, агрессивной ксенофобии, усилить гражданско-патриотический и гуманитарный вектор деятельности, совершенствовать правовое информирование государственных чиновников и руководителей научных, культурных организаций. А также - подключить научно-экспертные сообщества к проектам в этой сфере".

Эксперт отметил необходимость совершенствования системы, правовой, социальной защиты, реформировать общественно-политическое пространство, чтобы возродилась полноценная дискуссия о внутренних проблемах, и не переключался негатив на приезжих, иностранцев.

- Нужно и мигрантов готовить соответствующим образом в странах исхода – в плане изучения русского языка, знакомства с Россией, распределять по регионам, где необходимы их силы", - убежден Александр Брод.

"Результаты различных исследований отличаются по цифрам, но сходятся в позитивной статистике. Это может ласкать слух, но чревато новыми вспышками немотивированного насилия, которые могут произойти на этом фоне. В реальности происходит нарастание некоторого внутреннего напряжения. Идет возрастание по линии эмигрантофобии, имеют место конфликты с мигрантами, которых у нас давно не было. И это говорит о необходимости совершенствовании системы мониторинга со стороны как государства, так и экспертного сообщества", - считает член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин.

Напомнив, что ныне исполняется год двум президентским указам - о новой редакции Стратегии государственной национальной политики и о Концепции миграционной политики на 2019-2025 годы, Зорин констатирует, что многие, в том числе и в сфере госуправления, еще недостаточно знают эти документы.

"Разделяю прогнозы тех экспертов, которые считают возможным нынешней осенью определенный рост агрессивной ксенофобии, мигрантофобии, радикальных настроений за счет подключения новых ресурсов, которые ранее не использовались, - заявляет Владимир Зорин.- Нельзя недооценивать возможность этого! И нужно большее внимание уделять молодежной политике по различным направлениям. Обращать внимание на молодежные субкультуры деструктивной направленности, которые пока не получают должной реакции со стороны всех участников этой работы. И – подключать к такой деятельности диаспоральные общественные организации, национально-культурные автономии".

"К тому, чтобы создать на территории России определенные зоны риска, связанные сростом ксенофобии, национализма, этнонационализма, часто подключаются и внешние игроки, - полагает член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. - Для этого используются существующие информационные ресурсы, создаются новые. И ставка будет делаться не только на национализм в национальных республиках РФ и субъектах федерации, но и на русский национализм, регионализм. Последний - это сепаратизм, основывающийся на идее сепарации ряда русских областей из России, но идеологической базой для этого может как раз служить ксенофобия".

А вот член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Сергей Ряховский видит опасность и в межрелигиозных противоречиях. "К сожалению, все еще нет стратегии в этой сфере, несмотря на наличие федеральных законов. Но нужна дискуссия религиозных лидеров различных конфессий", - сказал он.

"В прошлом году вступил в действие профессиональный стандарт "Специалист в сфере национальных, религиозных отношений", а в январе этого года утвержден стандарт "Специалист по трудовой миграции". Эти два основополагающих документа закрывают весь спектр проблем, на самых разных уровнях, от государственного, муниципального, до гражданского сектора. Теперь стоит задача их широкой апробации, мониторинга, во всей сфере этнополитического процесса", - такова точка зрения профессора кафедры государственно-конфессиональных отношений Института государственной службы и управления Российской академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Вильяма Шмидта.

В свою очередь, профессор Государственного университета управления Владимир Волох, комментируя результаты упоминавшегося исследования "Левада-центра", считает, что они вызывает некоторую настороженность. И видит необходмость в том, чтобы разобраться, кто из иностранных граждан имеются в виду.

"Ежегодно 15-16 миллионов иностранцев пересекают госграницу России, но абсолютное большинство - для временного пребывания, мы успешно принимали таких во время прошлогоднего чемпионата мира по футболу, других мероприятий. Еще одна категория, их меньше – 3-4 миллиона граждан – приезжают для временной трудовой деятельности, на основании разрешительных, международных документов. Но часть из них нелегалы. Что касается трудовой миграции, надо принимать во внимание, что без привлечения иностранных работников в мире не обходится ни одна страна, даже самые крупные и экономические состоятельные. Однако надо сделать акцент на привлечении работников прежде всего по тем специальностям, которые необходимы для развития нашей экономики. И – в те регионы, которые действительно нуждаются в такой рабочей силе", - продолжает Волох.

Подчеркивая значение трудовой миграции для социально-экономического развития России, Владимир Волох приводит в пример Москву: "Мы с вами прекрасно понимаем, что та красота, которой мы любуемся в ней, изменения в лучшую сторону - во много заслуга и трудовых мигнатов, которые выполняли эту работу".

К третьей категории Волох отнес уроженцев других государств, постоянно проживающих в РФ: "Это менее одного процента от общей численности населения страны, они имеют вид на жительство, разрешение на временное проживание".

"Это говорит о том, что в России контролируется миграционная ситуация и не допускается бесконтрольное пребывание иностранцев здесь. Поэтому и подходы, льготы применительно ко всем этим категориям разные. Надо органам власти на различных уровнях обратить внимание на исполнение законов, на адаптацию и интеграцию иностранных граждан, привлекать к этому и другие ресурсы – общественные. Чем активней и больше будет проводиться информационно-разъяснительная работа в отношении государственной миграционной политики, тем успешнее будут решаться проблемы", - резюмирует профессор Государственного университета управления.