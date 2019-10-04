Дипломаты КР встретились с соотечественниками на рынках Москвы

Сотрудники посольства и представительства Госслужбы миграции КР в РФ осуществили выезды на рынки Москвы "Славянский мир" и "Каширский Двор 3". На этих крупных торговых комплексах российской столицы трудится немало граждан Кыргызстана, с которыми и встретились его дипломаты и миграционщики.

В ходе встреч трудовых мигрантов из КР проинформировали о деятельности дипмиссии м представительства по защите прав кыргызстанцев в России, дали разъяснения об особенностях ее миграционного законодательства.

Соотечественников проинформировали о необходимости оформления регистрации в течение 30 дней с момента прибытия в РФ, о важности заключения трудовых договоров при трудоустройстве, в соответствии с требованиями российских законов, проконсультировали по консульским и миграционным вопросам, ответили на различные вопросы, связанные с пребыванием и работой в РФ.

Как рассказали в посольстве, такие выезды на объекты, где трудятся кыргызстанцы, происходили и раньше, продолжатся и впредь. Актуальность информационно-разъяснительных мероприятий еще более возрастает в период проведения рейдов по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Сейчас – как раз один из таких моментов, в эти дни в Москве и Московской области сотрудниками правоохранительных органов проводится операция "Нелегал".