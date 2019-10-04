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В Бишкеке отмечают День учителя (фото)

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- Оксана Гут
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В Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова торжественно поздравили педагогов столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Учителей и ветеранов педагогического труда поздравили мэр столицы Азиз Суракматов, министр образования и науки КР Каныбек Исаков, председатель Бишкекского городского кенеша (БГК) Жаныбек Абиров, депутаты БГК.

"Глава муниципалитета наградил победителей конкурса "Сердце отдаю детям-2019" в номинациях "Лучший учитель", "Лучший молодой учитель", "Самый классный классный", "Лучший воспитатель" и образовательные организации-победителей на конкурсах "Лучшая статусная школа", "Лучшая общеобразовательная школа", "Лучший кабинет государственного языка", "Лучший учебный кабинет", "Лучшая дошкольная образовательная организация", "Лучший кабинет государственного языка в ДОО", "Лучшая методическая разработка программы дополнительного образования центров детского творчества". Мэр также отметил успешное выступление бишкекских школьников на IV Международной олимпиаде мегаполисов, прошедшей недавно в г.Москва. Напомним, что наши Дети заняли 3-е общекомандное место наравне с командами из Китая, Канады, Чехии, Германии, Португалии, Армении.

Праздничное мероприятие завершилось красочным концертом.

Мэрия города Бишкек поздравляет представителей нелегкой, но вместе с тем почетной и благородной профессии, с Днем учителя! Желаем вам, наши дорогие педагоги, здоровья, творческих успехов, а также признания ваших учеников!


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URL: https://www.vb.kg/382126
Теги:
Азиз Суракматов, праздник, Бишкек, Кыргызстан, мэр, учитель
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