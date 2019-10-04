В России презентовали изданную в Кыргызстане книгу о Пржевальском

В Смоленске прошли VI Международные научные чтения памяти Николая Пржевальского "Научные исследования: от истоков к вершинам". Такие чтения, как рассказали в Русском географическом обществе (РГО), организуются в Смоленской области, откуда родом и сам Пржевальский, с 2008 года с интервалом в два–три года. И собирают ученых, историков, общественных деятелей из различных стран.

Открыл чтения директор национального парка "Смоленское Поозерье" Александр Кочергин рассказ об истории исследований Николая Пржевальского их значении для современной науки.

Эту тему продолжила директор дома-музея Пржевальского (расположен в одноименном поселке на Смоленщине) Ирина Майорова, процитировавшая знаменитого исследователя: "В Слободе (ныне тот самый поселок Пржевальский – VB.KG) будет мое гнездо, откуда я буду летать в глубь азиатских пустынь".

С приветственным словом выступил внучатый племянник, доктор химических наук, доцент Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Николай Пржевальский. Доктор географических наук, член Ученого совета Русского географического общества Лариса Мажар, заявив, что "для нас дело чести – быть достойными памяти Николая Михайловича Пржевальского", рассказала о новых перспективных проектах Комиссии по развитию туризма РГО. А доктор географических наук, профессор Сергей Евдокимов, отразив вклад Пржевальского в развитие географической науки, подчеркнул его приоритетную роль как ученого.

В ходе пленарного заседания был сделан памятный подарок Дому-музею Пржевальского. Главный специалист отдела использования и публикаций документов Государственного архива Смоленской области Игорь Шкурлов передал учреждению обнаруженные в архиве выпускные аттестаты гимназистов Николая Пржевальского и его брата.

Но кульминацией заседания, как отметили в Смоленском областном отделении РГО, стал телемост с Кыргызско-Российским Славянским университетом в Бишкеке, где чтут память Николая Пржевальского и изучают его наследие. Леонид Сумароков, проректор университета, который активно сотрудничает с музеем Николая Пржевальского, представил новое издание памяти великого путешественника - "Евразийские хроники Н.М. Пржевальского", выпущенные издательством КРСУ.

В рамках чтений на базе Смоленского госуниверситета прошли заседания тематических секций, посвященных различным аспектам научного наследия Пржевальского. Участники конференции возложили цветы к памятнику ему, установленному у музыкального училища имени Глинки, совершили экскурсию по Смоленску, побывали в национальном парке "Смоленское Поозерье", где находится единственный в России музей Николая Пржевальского, увидели вольер со знаменитыми лошадьми Пржевальского.

Имя Николая Михайловича Пржевальского занимает особое место в блестящем созвездии исследователей Центральной Азии.. За свою недолгую жизнь он возглавил и провел пять больших экспедиций. Исследуя территории Монголии, Западного Китая, Тибета, Пржевальский в корне изменил карту Центральной Азии, устранив неточности и заполнив пробелы. Он стал доктором нескольких университетов, почетным членом 23 научных учреждений России и Европы. Получил высшую награду Императорского Русского географического общества – Большую Константиновскую медаль, именную золотую медаль Петербургской Академии наук с надписью: "Первому исследователю природы Центральной Азии", награды иностранных географических обществ. Собрал огромные зоологическую, минералогическую коллекции и гербарий. Его труды (Пржевальский обладал еще и чрезвычайно редким в среде ученых литературным даром) переведены на многие языки мира.

В 1888 году он двинулся через Самарканд к русско-китайской границе, где во время охоты в долине реки Кара-Балта выпив речной воды, заразился брюшным тифом. По прибытии в Каракол совсем слег и через несколько дней скончался. Похоронен на берегу озера Иссык-Куль. Деревянный крест на могиле позже был заменен на гранитную плиту. Рядом с могилой в 1893 году при большом стечении народа установили красивый памятник по проекту генерала А. Бильдерлинга. 29 апреля 1957 года на месте могилы Пржевальского был открыт мемориальный музей.