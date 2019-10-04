Кыргызстан активизирует участие в евразийской интеграции

В Санкт-Петербурге завершился VII Международный форум "Евразийская экономическая перспектива". Участие в нем приняли представители парламентов стран - членов ЕАЭС и СНГ, в том числе Кыргызстана, Евразийской экономической комиссии, Исполнительного комитета СНГ, Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) Содружества.

На форум были также приглашены ректоры ведущих вузов Евразийской ассоциации университетов (в настоящее время ЕАУ объединяет 139 вузов Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины), политики, эксперты, общественные деятели и представители бизнес-сообщества. Организаторами форума, который проходил 2-3 октября в Таврическом дворце, выступили МПА СНГ и ЕАУ совместно с Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом и Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга.

Среди основных задач форума - развитие парламентского, экономического и социального сотрудничества в рамках евразийской экономической интеграции, вовлечение в нее молодежи, разработка необходимых регулирующих законов и актов.

В приветствии от председателя Совета Федерации РФ, председателя Совета МПА СНГ Валентины Матвиенко, зачитанном на форуме, говорится: "Интеграционные проекты на постсоветском пространстве являются важной частью континентальной системы взаимодействия в Большой Евразии. И не только нацелены на достижение экономических результатов, но и открывают перспективу создания нового мегарегионального центра притяжения. Уверена, что в рамках нынешнего форума состоится полезный обмен мнениями по всему спектру направлений сотрудничества как между государствами-участниками, так и с третьими странами. А его итоги будут способствовать продолжению развития интеграционных процессов на евразийском континенте".

По завершении пленарного заседания работа форума продолжилась в формате круглых столов, посвященных роли регионов в евразийской интеграции, гуманитарным основам сотрудничества стран - ее участниц, развитию системы единых ценностей, экономическим, правовым и образовательным аспектам взаимодействия, безопасности этой интеграции.

В итоговых документах форума подчеркнуто общее стремление стран участниц к укреплению евразийской интеграции, расширению ее по различным направлениям и в различных сферах.