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Команда кыргызстанцев вошла в тройку лучших на спартакиаде в Москве (фото)

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- Евгений Денисенко
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В Москве, в парке культуры и отдыха "Сокольники" прошла ежегодная, уже 7-я по счету спартакиада землячеств и национально-культурных объединений города. Активное участие в ней, как и прежде, приняли представители кыргызской диаспоры.

Со словами напутствия к спортсменам-любителям обратились руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, директор Московского дома национальностей" Владимр Тарасов, советский и российский футболист, мастер спорта СССР международного класса Игорь Шалимов.

В программу спартакиады вошло более полутора десятков видов спорта, среди них волейбол, стритбол, футбол, традиционная борьба на поясах, борьба народов Сибири, настольный теннис, мас-рестлинг, армрестлинг, гири, шахматы, нарды, стрельба из лука, городки, мини-волейбол. Всего этот спортивный праздник собрал более 400 участников, представлявших 32 национальные общественные организации. В ряде дисциплин померялась силами с соперниками молодежь из общественной организации "Общероссийский кыргызский конгресс"(ОКК) – студенты, трудовые мигранты и другие. Во всех этих состязаниях они заняли призовые, первые-третьи, места. А в командном зачете завоевали бронзу.

Почти два часа продолжалась торжественная церемония награждения. Памятные дипломы и медали победителям и призёрам спартакиады землячеств и национально-культурных объединений города Москвы вручали Владимир Тарасов и руководитель Комиссии по физической культуре и спорту Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Батор Дугаров. Всего дипломов удостоились более 150 человек, среди них немало кыргызстанцев. "Поздравляем наших спортсменов! Желаем здоровья, спортивных достижений и удачи в личной жизни. Спасибо за Праздника спорта!" – с этими словам обратилось в соцсетях к ребятам руководство ОКК.


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URL: https://www.vb.kg/382139
Теги:
спартакиада, диаспора, Москва, Кыргызстан
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