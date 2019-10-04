Поставка угля на ТЭЦ Бишкека. Опять коррупция?

Вокруг поставок угля на ТЭЦ Бишкека вновь назревает скандал. Бизнесмены и эксперты уже написали жалобу в администрацию президента, чтобы там помогли разобраться в ситуации.

Ежегодно для прохождения отопительного периода на ТЭЦ Бишкека закупают уголь и практически каждый год это действие сопровождается скандалом. В этом году ОАО "Электрические Станции" объявили о необходимости купить 400 тонн угля из Казахстана на сумму почти 1,5 млрд сомов.

Для участия в тендере подали заявки пять компаний: "ТОО AB Energo", "COMCO Marketing KZ", "Qiyaqty Komir Market", "КонтактУглеПром" и "Бишкеккомур Соода Уйу". "Электрические станции" отвергло все предложения, кроме заявки посреднической фирмы "Контактуглепром". Другие компании, по данным "ЭС" не предоставили нужных документов.

Здесь нужно объяснить, что вскрытие заявок проходило в два этапа. На первом вскрывали конверты, в которых находились документы компаний, подтверждающие их финансовую надежность, отсутствие задолженностей, опыт выполнения аналогичных заказов и другие бумаги. На втором этапе вскрывали ценовые предложения участников. Победить должен был тот, кто предложил наименьшую цену.

Но никакой ценовой конкуренции не получилось. Так как все конкуренты вылетели на предыдущем этапе.

Хотя некоторые их них были готовы осуществить поставки на 60 млн сомов дешевле. Именно это возмутило бизнесменов и заставило задуматься о возможных коррупционных схемах при проведении тендера.

- Мы считаем этот тендер незаконным. Были нарушены требования закона "О госзакупках", компания не предоставила полный список документов. Тем не менее комиссия по рассмотрению жалоб не увидела нарушений. Мы написали письмо в аппарат президента, возможно, нашим следующим шагом станет обращение в суд. Мы рассматриваем такую возможность, - прокомментировал VB.KG исполнительный директор Союза предпринимателей Кыргызстана Эрлан Ерешеев.

По его словам, победившая компания не смогла документально подтвердить, что имела опыт аналогичных поставок. Есть договоры, но отсутствуют приложения о сроках, ценах и исполнения заказов.

Еще один интересная деталь: по состоянию на 2017 году у "Контактуглепром" нет собственных активов, хотя компания зарегистрирована в Казахстане с 2013 года.

Эксперт в топливно-энергетическом секторе Расул Умбеталиев этому не удивляется.

- Это посредническая компания, которая сама ничего не производит. Они покупают уголь на месторождении и продают его нам со своей наценкой. За каждую тонну мы переплачиваем по 18-19 долларов, - говорит Умбеталиев.

За осуществление подобных схем на ТЭЦ Бишкека в прошлые годы, правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Тогда в тендерах побеждали другие компании "Рассвет компани" и "Прогресс компани". У обеих фирм одни и те же владельцы. Прокуратура подтвердила, что есть основания предположить коррупционный сговор, к которому мог иметь отношение экс-президент Алмазбек Атамбаев. Вот только сейчас он находится под арестом, а схемы, судя по всему, прекрасно существуют без него.

- Мы добиваемся не победы нашей компании. Мы хотим, чтобы госзакупки были прозрачными и конкурентными. Это не только в интересах бизнеса. Это в интересах каждого, потому что за необдуманные покупки платить приходится простым налогоплательщикам, - заключил глава Союза предпринимателей Кыргызстана Эрлан Ерешеев.