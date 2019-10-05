В Верховном суде обсудили вопросы по внесению изменений в Кодексы КР

Вчера, 4 октября 2019 года, в Верховном суде был проведен круглый стол по обсуждению проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Уголовный кодекс КР, Уголовно – процессуальный кодекс КР, Кодекс КР о проступках, Кодекс КР о нарушениях, Закон КР "О пробации")".

В работе круглого стола приняли участие судьи Верховного суда Судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Кеңешбек Токтомамбетов, Лепес Темирбеков, Качыке Эсенканов, Жаңыл Мамбеталы, Аскат Сыдыков, заместитель руководителя Аппарата Эркин Искаков, заведующий отделом информационных технологий Нуркан Раимбаев и руководитель учреждения "Адилет сот" при Судебном департаменте при Верховном суде КР. Кроме того, на мероприятие были приглашены представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, ГКНБ, Министрества юстиции, ГСБЭП и члены экспертной группы по мониторингу судебной реформы.

На круглом столе был обсужден проект по внесению изменений и дополнений в Кодексы КР, разработанный рабочей группой Верховного суда в целях устранения некоторых коллизий в уголовном законодательстве. Представители государственных органов и члены экспертной группы по мониторингу внесли свои предложения и замечания по этому вопросу.

Также, были обсуждены вопросы интеграции АИС суда с Единым реестром преступлений и проступков. В конце сентября между системами был осуществлён обмен информацией в тестовом режиме. Члены экспертной группы предложили продолжить начатую работу. Данная интеграция направлена на создание удобств в регистрации дел и обмена информацией между двумя системами.

Напомним, АИС суда интегрирована с ЕРПП посредством передачи данных через СМЭВ "Тундук". В данных системах дела регистрируются с момента поступления до завершения досудебного и судебного производства.

Участники совещания договорились на следуюшей встрече подробно обсудить вопросы интеграции.