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Российские летчики стали гостями кыргызских школ

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- Евгений Денисенко
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Военнослужащие российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане посетили общеобразовательные школы Ыссык-Атинского района Чуйской области. Свои визиты летчики нанесли, чтобы от лица командования поздравить педагогов этих общеобразовательных учреждений с Днем учителя, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа РФ (ему подчинена и данная авиабаза).

Гости в военной форме побывали в общей сложности на пяти торжественных линейках. Выступая перед учителями и школьниками, они подчеркнули значение профессии учителя в воспитании молодых поколений, их разностороннего развития.

В заключение российские военнослужащие предложили руководству школ организовать экскурсии на аэродром. И пообещали показать ученикам самолеты и вертолеты, состоящие на вооружении части, познакомить их с историей авиабазы.

Российская военная авиабаза "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств-партнеров. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


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URL: https://www.vb.kg/382150
Теги:
Кант, авиабаза, праздник, школа, Кыргызстан, учитель, ОДКБ
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