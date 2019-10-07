Юные кыргызстанцы участвуют в фестивале школьного спорта в Казани (фото)

С 4 по 10 октября Казань принимает участников VII Международного фестиваля школьного спорта среди государств СНГ. За первенство на нем сражаются 483 школьника из 11 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстан, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистана, сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан.

Организаторами фестиваля выступили Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ (МФГС), Министерство спорта Российской Федерации, Россотрудничество, Исполнительный комитет СНГ, Всероссийская федерация школьного спорта, правительство Республики Татарстан, ее минстерство спорта и физкультурно-спортивное общество "Буревестник".

С напутствием к участникам на торжественной церемонии открытия фестиваля, которое состоялось 5 октября в концертном зале учебно-лабораторного корпуса Поволжской государственной академии физической культуры и спорта, обратились министр спорта РТ Владимир Леонов, депутат Государственного Совета РТ Римма Ратникова, советник Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Камол Рахимов, президент Всероссийской федерации школьного спорта, координатор проекта "Детский спорт", депутата Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

В рамках фестиваля его участники совершили обзорную экскурсию по Казани, посетили Мемориальный комплекс в парке Победы, где возложили цветы к Вечному огню в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Также состоялся круглый стол. На нем депутаты Госдумы РФ, представители правительства Татарстана, спортивных федераций и ведомств государств СНГ, руководители команд обсудили развитие детского спорта в своих странах и проект модельного закона "О школьном спорте". Документ разработала комиссия Межпарламентской ассамблеи государств СНГ по культуре, информации, туризму и спорту.

"Мы предложили участникам круглого стола ознакомится с этим проектом и поучаствовать. Первое слушание у нас уже прошло. Мы отметили, что, конечно, закон все поддерживают, но не все еще активно включились в работу. Сегодня у нас была отличная возможность поделиться опытом и обменяться мнениями на этот счет, узнать о работе, которая ведется в направлении школьного спорта в наших соседних странах. Школьный спорт, это не спорт высоких результатов и олимпийских медалей, хотя, если у нас появляются способные ребята, мы с огромной радостью передаем их в специализированные спортивные школы. Для нас, в первую очередь, важно здоровье страны, здоровье будущего поколения. Мы стремимся создать условия для развития, сейчас нам необходимы: современные спортивные базы, квалифицированные специалисты, достаточное количество часов для занятий и многое другое", - прокомментировала Ирина Роднина.

Соревнования проходят по восьми спортивным дисциплинам: мини-футболу, баскетболу, волейболу, баскетболу 3×3, настольному теннису, бадминтону, шахматам и мини-водному поло/ Победители определятся 9 октября, в этот же день пройдет торжественная церемония награждения и закрытие фестиваля. Его участников также ждет насыщенная культурно-образовательная программа, включающая посещение образовательных учреждений Казани, знакомство с национальными особенностями жителей Татарстана, кинопросмотры и мастер-классы от прославленных спортсменов.