Откурбека Джамшитова просят прийти на суд в качестве свидетеля

Генерального прокурора КР Откурбека Джамшитова вновь приглашают в качестве свидетеля на судебный процесс по убийству прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова, обвиняемых в котором проходит Мелис Калыков. Об этом редакции VB.KG сообщила его сестра Дамира Калыкова.

По ее словам, 9-10-11 октября 2019 года состоятся судебные слушания по этому делу.

"Я требую вашего присутствия! Я вас уже приглашала на предыдущее заседание, но игнорирование законов не делает вам чести. Покажите пример и явитесь как гражданин страны и как генпрокурор. Как мужчина, наконец.

Вас обвиняют в покрывательстве прокуроров-охотников, сокрытии фактов и в препятствовании правосудию. Явка в суд даст вам возможность опровергнуть вашу связь с прокурорами-охотниками. По слухам, вы являетесь их близким другом и однокашником.

Судья Джолборс Кудаяров из Ошского горсуда отказывается опросить оставшихся около 70 свидетелей. Он выполняет заказ властей осудить моего брата любой ценой. Он сказал нам, что мы сами можем вызывать свидетелей. Вот я и требую вашей явки. Все претензии к нему.

Вы сами знаете, что неявка в суд оканчивается принудительным приводом. В нашей стране возможно всё, как вы знаете", - написала она своей странице в соцсети.

Напомним, в убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова подозревают бывшего начальника управления капитального строительства Баткенской Области Мелиса Калыкова, родные которого заявляют, что к убийству прокурора причастны его коллеги, которые также были с ним на охоте.