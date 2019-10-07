Глава Минкультуры ознакомился с новым памятником Суймонкула Чокморова

Вчера в мастерской скульптора Азамата Абдрахманова прошёл очередной Художественный совет, члены которого принимали скульптуру выдающегося артиста и художника Суймонкула Чокморова. Об этом редакции VB.KG сообщил глава общественного фонда "Суйменкула Чокморова Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, мероприятие посетил и министр культуры, информации и туризма Жаманкулов Азамат.

- Художественный совет прошел под руководством Народного художника Кыргызской Республики Абдрая Осмонова. Что касается министра Жаманкулова, то он очень высоко оценил работу скульптора Азамата Абдрахманова, хотя окончательное решение будет принимать не он, а худсовет, - отметил Абдрахманов.

В то же время Сагынбек Уметалиевич рассказал, с какими трудностями сталкиваются организаторы проекта по установлению памятника выдающемуся артисту.

- У нас не хватает средств на саму установку памятника. От марафона собранные деньги хватит только на оплату гонорара скульптору, а на постамент и на благоустройства у нас денег не хватит. Депутат ЖК Ырыскелди Момбеков на заседании парламента сказал уже, что на памятник и юбилей Чокморова Правительством не было выделено ни сома. Поэтому зная это, я же обратился к мэру Бишкека Азизу Суракматову просьбой о проведении всенародного марафона с целью собрать деньги на строительство мемориального комплекса и памятников в Бишкеке и Оше, - добавил он.