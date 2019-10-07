Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Глава Минкультуры ознакомился с новым памятником Суймонкула Чокморова

581  2
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера в мастерской скульптора Азамата Абдрахманова прошёл очередной Художественный совет, члены которого принимали скульптуру выдающегося артиста и художника Суймонкула Чокморова. Об этом редакции VB.KG сообщил глава общественного фонда "Суйменкула Чокморова Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, мероприятие посетил и министр культуры, информации и туризма Жаманкулов Азамат.

- Художественный совет прошел под руководством Народного художника Кыргызской Республики Абдрая Осмонова. Что касается министра Жаманкулова, то он очень высоко оценил работу скульптора Азамата Абдрахманова, хотя окончательное решение будет принимать не он, а худсовет, - отметил Абдрахманов.

В то же время Сагынбек Уметалиевич рассказал, с какими трудностями сталкиваются организаторы проекта по установлению памятника выдающемуся артисту.

- У нас не хватает средств на саму установку памятника. От марафона собранные деньги хватит только на оплату гонорара скульптору, а на постамент и на благоустройства у нас денег не хватит. Депутат ЖК Ырыскелди Момбеков на заседании парламента сказал уже, что на памятник и юбилей Чокморова Правительством не было выделено ни сома. Поэтому зная это, я же обратился к мэру Бишкека Азизу Суракматову просьбой о проведении всенародного марафона с целью собрать деньги на строительство мемориального комплекса и памятников в Бишкеке и Оше, - добавил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382156
Теги:
Азиз Суракматов, Суймонкул Чокморов, памятник, Бишкек, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Ох
07.10.2019, 11:00

Главе минкультуры прежде всего надо ознакомиться с зарплатами работников культуры в стране, а когда он он отойдет от шокового состояния узнав....надо будет работать в этом направлении не покладая рук...если он конечно соответствует своей должности

0
Цитировать
Жалоба модератору
Тамирис
07.10.2019, 11:07

Если будут проводить марафон, то не подпускайте туда Сагына Абдырахманова, опять все разворует!

А памятник получился лучше чем предыдущий, его обязательно надо установить в память о великом человеке.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  